래퍼 양홍원이 카메라를 바라보고 있다. / 사진=양홍원 SNS

래퍼 양홍원이 아빠가 된 래퍼 후배를 축하했다가 누리꾼들의 엇갈린 반응을 얻고 있다.지난 25일 인스타그램 매거진 '애비셀렉츠'는 래퍼 폴로다레드의 최근 득남 소식을 축하하는 게시물을 게재했다.해당 게시물은 양홍원의 등장으로 눈길을 끌었다. 양홍원은 폴로다레드의 득남을 축하하며 "잘해라"라는 짧은 댓글을 남겼다. 이에 일부 누리꾼은 "스스로에게 하는 말인가", "부정 탄다", "너나 잘해라" 등의 반응을 보이며 불편한 기색을 보였다. 최근 양홍원이 결혼 37일 만에 파경을 맞았기 때문이다.양홍원은 모델 원현주와 약 8년간 교제한 뒤 2023년 혼인신고를 했다. 이듬해 11월 딸을 얻었고, 지난달 18일 웨딩마치를 올렸다. 그러나 결혼식 닷새 뒤 양홍원이 결혼 전 다른 여성과 모텔에 동행했다는 주장이 제기되면서 불륜 의혹에 휩싸였다.이에 당시 양홍원의 소속사 AP알케미는 양홍원이 해당 여성과 모텔에 간 사실은 인정했지만, 객실 안에서 신체 접촉이나 애정 행위는 없었다며 불륜 의혹을 부인했다.하지만 원현주가 지난 24일 자신의 SNS를 통해 "현재 원만하게 합의하여 이혼 절차를 거의 종료했다"고 밝히면서 두 사람은 결혼식을 올린 지 37일 만에 각자의 길을 걷게 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr