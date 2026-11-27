김신록이 연극부터 영화, TV, OTT 등 다방면에서 활약하며 한 해를 보냈다. / 사진제공=저스트 엔터테인먼트

김신록이 출연한 '푸른길'의 한 장면. / 사진제공=넷플릭스

배우 김신록이 백상예술대상 연기상 수상부터 생애 첫 칸 국제영화제 입성까지 뜻깊은 성과를 거두며 2026년을 채웠다. 연말에는 스포츠 에이전시 수장으로 변신해 또 한 번 새로운 얼굴을 보여준다.김신록은 지난 5월 개최된 제62회 백상예술대상에서 '프리마 파시'로 연극 부문 연기상을 받았다. 방대한 대사량과 에너지를 요구하는 1인극에서 뛰어난 무대 장악력을 보여주며 평단의 호평을 이끌어냈다. 영화와 드라마에서 활발히 활동하면서도 꾸준히 연극 무대에 올라온 김신록의 노력이 빛을 발했다.스크린에서는 세계적인 영화제에 진출하는 성과를 거뒀다. 김신록이 출연한 영화 '군체'(감독 연상호)가 제79회 칸 국제영화제 미드나잇 스크리닝 부문에 공식 초청된 것. 극 중 IT 업체 직원이자 최현석(지창욱 분)의 누나인 최현희 역을 맡은 김신록은 데뷔 후 처음으로 칸 국제영화제 레드카펫을 밟았다. 지난 25일 열린 제47회 청룡영화상에서도 '군체'로 여우조연상 후보에 이름을 올렸다.안방극장과 OTT에서도 활약이 이어졌다. 지난 6월 종영한 MBC 금토드라마 '오십프로'에서는 집념의 검사 강영애 역을 맡았다. 한 번 시작한 수사는 끝까지 밀어붙이는 강단 있는 인물로, 진지한 장면에서는 카리스마를, 코미디 장면에서는 인간적인 매력을 드러냈다.공개 첫 주 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 부문 7위에 오른 '푸른길'에서는 일본 파친코 업계를 주름잡는 재일교포 출신 사업가 리윤옥으로 변신했다. 강렬한 비주얼과 미스터리한 분위기로 등장할 때마다 극의 긴장감을 높였다.연극과 영화, 드라마를 넘나들며 활동해 온 김신록은 오는 12월 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '너의 그라운드'로 한 해를 마무리한다. 김신록이 맡은 동치영은 스포츠 에이전시 '동행'의 수장이다. 선수의 잠재력과 가치를 꿰뚫어 보는 안목은 물론 과감한 추진력과 탁월한 협상 능력까지 갖춘 최정상급 에이전트다. 김신록은 강인함과 인간적인 면모를 두루 지닌 여성 리더로 또 다른 매력을 선보일 예정이다.연극 무대에서의 수상과 세계적인 영화제 진출, 장르를 넘나드는 연기 변신으로 바쁜 한 해를 보낸 김신록이 '너의 그라운드'에서는 어떤 활약을 펼칠지 주목된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr