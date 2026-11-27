댄스 크루 저스트절크의 리더 영제이(본명 성영재)가 아빠가 됐다.27일 영제이는 자신의 SNS를 통해 "안녕하세요 은하라고 해요♥"라는 글과 함께 아내의 출산 소식을 알렸다.공개된 사진에는 세상에 갓 태어난 아이의 모습이 담겼다. 모자와 속싸개로 몸을 감싼 아이는 두 눈을 꼭 감고 있다. 영제이는 아이의 앙증맞은 발도장이 찍힌 기념 카드도 함께 공개했다. 또 아내의 SNS 계정을 태그하며 "정말 고생 많았어♥"라고 애정을 드러냈다.영제이는 지난 2월 22일 13세 연하의 연인과 결혼식을 올렸다. 2005년생인 아내와는 저스트절크 리더와 크루원으로 만나 연인으로 발전했다. 두 사람은 결혼 약 9개월 만에 부모가 됐다.앞서 영제이는 지난 9월 장인상 소식을 전하는 과정에서 아내의 임신 사실을 공개한 바 있다. 당시 그는 투병 중이었던 장인에게 태어날 아이의 모습을 보여주고 싶었다며 안타까운 심경을 전했다.한편 영제이는 병역법 위반 혐의로 재판에 넘겨져 지난 8월 항소심에서 징역 1년의 실형을 선고받았다. 그는 2020년 7월부터 2021년 2월까지 정신건강의학과에서 공황 증상을 호소해 병무용 진단서를 발급받고 이를 통해 4급 보충역 판정을 받은 혐의로 기소됐다.검찰은 영제이가 4급 판정을 받은 이후 치료를 중단하고 방송 및 안무 활동을 이어간 점 등을 문제 삼았다. 지난해 12월 1심 재판부는 증거 불충분을 이유로 무죄를 선고했으나 항소심 재판부는 정신과 진료의 특성을 악용해 병역을 회피했다고 판단, 원심을 파기하고 실형을 선고했다. 다만 법정 구속은 하지 않았다.영제이가 이끄는 저스트절크는 2016년 세계적인 댄스 대회 '보디록'에서 한국 최초로 우승했으며 2018년 평창 동계올림픽 개막식 무대에 올랐다. 이후 2022년 Mnet '스트릿 맨 파이터'에서 최종 우승을 차지하며 대중적인 인지도를 높였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr