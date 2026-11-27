이봉련이 '재혼황후'에서 열연했다. / 사진제공=에이엠엔터테인먼트

이봉련이 '재혼황후'에서 열연했다. / 사진=디즈니+ '재혼황후' 캡처

배우 이봉련이 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 신민아와 호흡을 맞춘 데 이어 차기작인 tvN 새 토일드라마 '기프트'로 김우빈과 만난다.지난 25일 종영한 '재혼 황후'에서 이봉련은 황후 나비에(신민아 분)의 곁을 지키는 서궁의 시녀장 엘리자 역을 맡았다. 그는 서궁의 기강을 바로잡는 엄격한 모습부터 나비에의 속내를 헤아리는 따뜻한 면모까지 섬세하게 표현했다.극 후반부에서는 나비에의 든든한 조력자로 활약했다. 동궁의 동향을 파악하기 위해 하녀 애니(권이수 분)를 심어두는가 하면 로테슈 자작(박호산 분)과 라스타(이세영 분)의 은밀한 거래 정황을 나비에에게 알렸다.특히 최종회에서는 나비에와 하인리(이종석 분)의 동대제국 탈출 작전에 합류했다. 목숨을 잃을 수도 있는 상황에서 "영원히 사는 사람도 있던가요? 영광된 죽음이라면 마다하지 않겠습니다"라며 나비에를 향한 충심을 보여줬다.이봉련은 소속사 에이엠엔터테인먼트를 통해 "좋은 배우들, 창작진들과 엘리자로 함께하며 배우로서 색다른 경험을 했다. '재혼 황후'의 새로운 세계를 사랑해 주시고 재밌게 시청해 주셔서 진심으로 감사하다"고 종영 소감을 전했다.한편 이봉련의 차기작 '기프트'는 다음 달 5일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr