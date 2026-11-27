그룹 쥬얼리 출신 이지현의 딸. / 사진=이지현 유튜브 채널 캡처

사진=이지현 유튜브 채널 캡처

그룹 쥬얼리 출신이자 방송인 이지현이 미모의 딸과 데이트를 즐겼다.지난 25일 이지현의 유튜브 채널에는 '중1 딸과 화해 데이트하고 왔습니다'라는 제목의 영상이 업로드됐다.영상 속에는 이지현이 중학교 1학년 딸 서윤 양과 함께 효소찜질을 받으러 간 모습. 이지현은 "평소 효소 찜질에 관심이 많았다"며 기대감을 보였다.모녀는 편백나무 톱밥과 쌀겨를 활용한 효소 찜질에 도전했다. 20분간 찜질을 받은 이지현은 "너무 따뜻하다", "천국 같다"며 만족감을 표했다. 반면 서윤이는 "너무 뜨겁다"며 힘들어하는 모습을 보였다.특히 영상이 공개된 뒤 서윤 양의 미모를 두고 구독자들은 "서윤이 너무 예쁘다. 연예인상이다", "배우 전종서 닮았다", "엄마 닮아 역시 예쁘다", "분위기 있게 예쁘다" 등의 댓글을 남겼다.앞서 서윤 양은 지난해 이지현 그리고 남동생과 함께 나들이를 인증했다가 명품 콧대로 주목받은 바 있다.한편 이지현은 2001년 그룹 쥬얼리로 데뷔했다. 두 번의 이혼 끝에 1남 1녀를 키우고 있다. 2023년 11월부터 미용 국가자격증 시험에 도전한 그는 미용 자격증 취득에 성공한 뒤 집 근처 미용실에서 근무 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr