그룹 워너원과 CIX 출신 가수 배진영이 솔로 아티스트로서 연말 공연에 나선다. / 사진제공=아우라엔터테인먼트

그룹 워너원과 CIX 출신 가수 배진영이 솔로 아티스트로서 연말 공연에 나선다. / 사진제공=아우라엔터테인먼트

그룹 워너원과 CIX 출신 가수 배진영이 솔로 아티스트로서 연말 공연에 나선다.배진영은 오는 12월 19일 오후 1시와 오후 6시 30분 두 차례에 걸쳐 경기 고양시 일산 킨텍스 제2전시장 7홀에서 개최되는 '2026 WAVE of ECLIPSE'(2026 웨이브 오브 이클립스)에 출연한다.배진영은 출연진 중 유일한 솔로 아티스트로 무대에 올라 30분 이상 공연을 펼친다. 앞서 공개된 세트리스트에는 첫 미니앨범 타이틀곡 'Round&Round'(라운드 앤 라운드)를 비롯해 'Playlist'(플레이리스트), 'Thrill'(스릴) 등 다양한 분위기의 곡들이 포함됐다.배진영은 다수의 댄서와 함께 기존 음악방송이나 공연과는 다른 구성의 퍼포먼스를 선보일 예정이다. 이 밖에도 그동안 팬미팅과 팬 콘서트에서 선보였던 대표곡을 비롯해 팬들의 재공연 요청이 있었던 수록곡으로 무대를 채운다.배진영은 2017년 그룹 워너원의 멤버로 데뷔했다. 프로젝트 그룹인 워너원의 활동이 종료된 뒤 원소속사로 돌아간 그는 5인조 보이그룹 CIX의 센터로 재데뷔했다. 이후 2024년 팀을 탈퇴하고 아우라엔터테인먼트와 전속계약을 체결하며 새로운 출발을 알렸다. 지난해 10월에는 첫 솔로 미니앨범 'STILL YOUNG'(스틸 영)을 발매하고 타이틀곡 'Round&Round'로 각종 음악방송에 출연했다. 이어 첫 솔로 팬 콘서트 'BEGIN, YOUNG'(비긴, 영)을 개최하며 팬들과 만났다.올해 배진영은 7년 만에 성사된 워너원 재결합 프로젝트를 통해 멤버들과 다시 호흡을 맞췄다. 리얼리티 프로그램 공개에 이어 'KCON LA 2026' 무대에도 올랐다. 이와 동시에 국내외 페스티벌과 해외 팬미팅 등을 통해 솔로 활동도 이어가고 있다. 워너원이 내년 데뷔 10주년을 기념한 프로젝트를 준비 중인 것으로 알려진 가운데 그룹 활동과 솔로 활동을 병행하는 배진영의 향후 행보에도 관심이 쏠린다.배진영이 출연하는 이번 공연에는 보이넥스트도어, 비투비, 더윈드도 함께한다. 보이넥스트도어와 비투비는 각각 40분 이상, 더윈드는 20분 이상의 무대를 선보일 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr