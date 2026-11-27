'연애남매2'가 27일 공개된다. / 사진='연애남매2' 영상 캡처

'연애남매2'가 27일 공개된다. / 사진='연애남매2' 영상 캡처

'연애남매2'가 이전 시즌보다 과감해진 첫인상 선택 방식으로 돌아온다. 만난 지 24시간도 지나지 않은 남녀 출연진이 스킨십을 해야 하는 상황이 벌어진다.27일 첫 공개되는 웨이브 오리지널 예능 '연애남매2' 1회에서는 제주도에 모인 출연진이 첫인상 선택에 나선다.2024년 3월 공개된 '연애남매' 시즌1은 약 4개월간의 방영 기간 내내 웨이브 주말 신규 유료 가입 견인 순위 1위를 유지했으며 웨이브 역대 예능 중 신규 유료 가입 견인 1위에 올랐다. 굿데이터코퍼레이션이 집계한 TV·OTT 통합 비드라마 화제성 순위에서도 총 네 차례 1위를 차지했다.시즌2에서는 서로를 알아가던 출연진에게 첫인상 선택 방식이 적힌 편지가 전달된다. 남성 출연진이 마음에 드는 상대의 손을 잡고 숙소 밖 오두막으로 이동해 10분간 둘만의 시간을 보내는 방식이다.다른 출연진도 이들의 선택을 실시간으로 지켜볼 수 있다. 여기에 두 사람이 맞잡은 손을 놓으면 데이트가 종료된다는 조건까지 붙는다.이를 지켜보던 MC들은 서로 다른 반응을 보인다. 조나단과 파트리샤는 출연진이 만난 지 하루도 되지 않아 스킨십을 해야 한다는 사실에 놀라움을 나타낸다. 미연 역시 "너무 갑자기지 않아, 손은?"이라며 자신이라면 하지 못할 것 같다고 말한다.반면 한혜진과 코드 쿤스트는 달라진 첫인상 선택 방식을 반긴다. 한혜진은 이전 시즌에 대해 "너무 순수했어요"라고 말하고 코드 쿤스트도 "(시즌 1이) 너무 착하긴 했어"라며 공감한다.'연애남매2'는 27일 오후 6시 웨이브에서 1, 2회를 라이브로 최초 공개한다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr