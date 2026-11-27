변호사 겸 방송인 서동주가 미소를 짓고 있다. / 사진=서동주 SNS

사진=서동주 유튜브 채널 캡처

변호사 겸 방송인 서동주가 2세를 원하는 간절한 마음을 보였다.지난 26일 서동주의 유튜브 채널에는 '서동주 집 구석구석 공개'라는 제목의 영상이 업로드됐다.집을 둘러보던 제작진은 향수를 발견하고 서동주에게 "원래 향수 엄청 많던데 요즘도 써요?"라고 물었다. 그러자 서동주는 "향수 이제 아예 안 쓴다. 그냥 있기만 한다"라고 답했다.서동주는 향수를 사용하지 않는 이유에 대해 "난임에 안 좋다고 한다"라며 "향이 들어간 걸 다 안 쓰기 시작했다. 그게 향수든 뭐든"이라고 2세를 바라는 마음을 내비쳤다.이어 서동주는 "빨래할 때도 향 내는 거 안 쓴다. 최대한 향 없는 무향 무취의 제품으로만 빨고 말린다"며 각종 향이 나는 것들을 멀리하고 있다고 알렸다. 또 서동주는 "향수도 안 뿌리고 로션도 최대한 무향·무취인 것들로 쓴다"고 덧붙였다.한편 서동주는 고(故) 개그맨 서세원, 방송인 서정희의 딸이다. 미국에서 변호사로 활동했다. 2010년 중매로 만난 하버드대 출신 재미교포 사업가와 결혼했으나, 5년 반 만에 이혼했다. 이후 이혼 9년 만인 지난해 6월, 4살 연하의 비연예인과 재혼했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr