가수 지나가 다양한 스타일링을 보여주고 있다. / 사진=지나 SNS

가수 지나가 다양한 스타일링을 보여주고 있다. / 사진=지나 SNS

근황을 전했다가 얼굴을 두고 다양한 평가를 받고 있는 가수 지나가 아랑곳 하지 않고 패션 센스를 선보였다.지나는 27일 자신의 인스타그램 스토리에 "Had to try this sliding trend. What do you think?"(트렌드를 슬라이딩 해봤어. 어떻게 생각해?)라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 지나가 다양한 패션을 소화하며 모델처럼 워킹을 소화하고 있는 모습. 시크한 룩부터 세련된 스타일까지 놀라운 패션 센스를 보여줘 눈길을 끌었다.지나는 전날에도 다양한 옷을 착용하면서 자신만의 스타일을 뽐냈다. 그러나 오히려 구릿빛 피부와 깊어진 얼굴 주름 등이 주목받으면서 누리꾼들의 엇갈린 평가를 받았다.지나는 2010년 디지털 싱글 '애인이 생기면 하고 싶은 일'로 데뷔해 그해 '꺼져줄게 잘살아' 이후부터는 '블랙 앤 화이트', '탑걸' 등 여러 히트곡을 남기며 큰 사랑을 받았다. 그러나 2016년 성매매 알선 사건에 연루돼 벌금형을 선고받은 후 돌연 미국으로 떠나 자취를 감췄다.당시 지나는 지인의 권유로 만남을 가졌다가 성매매 혐의로 유죄 판결을 받았다. 시간이 흐른 후 지나는 "법이 그렇다고 하니 인정하지만, 내 행위가 성매매라는 점은 납득하기 어렵다"는 취지의 발언을 남긴 바 있다.이후 지나는 10년 만인 지난 5월 SNS를 통해 활발한 소통을 시작했고, 복귀도 예고했다. 하지만 가수로서 정식 음원 발매는 아직이다. 지난 8월 캐나다 브리티스컬럼비아주 코퀼틀럼 타운센터에서 진행된 '2026 김치 & K-Food 페스티벌' 행사 내 댄스 경연 심사위원으로만 참석했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr