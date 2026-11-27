엠넷(Mnet)이 버추얼 보이그룹의 데뷔를 목표로 새로운 서바이벌 프로그램을 선보인다. / 사진제공=엠넷

엠넷(Mnet)이 버추얼 보이그룹의 데뷔를 목표로 새로운 서바이벌 프로그램을 선보인다. / 사진제공=엠넷

서바이벌 명가라고 불리는 엠넷(Mnet)이 버추얼 보이그룹의 데뷔를 목표로 새로운 프로그램을 선보인다.엠넷은 반다이 남코 엔터테인먼트와 손잡고 2028년 방송을 목표로 K팝 버추얼 아이돌 그룹의 탄생을 위한 서바이벌 프로젝트를 준비 중이라고 밝혔다.이번 프로젝트는 K팝 아티스트 발굴·육성 및 오디션 콘텐츠 제작 경험을 기반으로 캐릭터 IP(지식재산권)와 버추얼 기술을 접목한 것이 특징이다. 협업에 참여하는 반다이 남코 엔터테인먼트는 버추얼 콘텐츠와 XR(확장현실) 분야에서 다양한 사업을 전개해 왔다.프로그램에서는 각기 다른 개성을 지닌 버추얼 캐릭터들이 자신만의 목소리와 음악, 퍼포먼스를 선보이며 최종 데뷔에 도전한다. 기존 K팝 서바이벌 형식을 바탕으로 참가자들이 경쟁을 통해 성장하는 과정과 새로운 버추얼 보이그룹의 결성기를 담을 예정이다.앞서 'I-LAND(아이랜드)', '플래닛' 시리즈 등 다양한 오디션 프로그램을 통해 아티스트 발굴 및 육성에 나서왔다. 일본 현지에서 'PRODUCE 101 JAPAN(프로듀스 101 재팬)' 시리즈를 이어가며 서바이벌 콘텐츠의 무대를 해외로 확장하기도 했다.반다이 남코 엔터테인먼트 역시 'THE IDOLM@STER(아이돌마스터)' 시리즈 등을 통해 캐릭터 IP와 버추얼 콘텐츠 분야에서 경험을 쌓아왔다. 양사는 각자의 제작 역량을 결합해 새로운 형태의 아이돌 서바이벌을 구현할 계획이다.제작진은 "이번 프로젝트는 K팝 서바이벌이 가진 음악과 퍼포먼스, 도전과 성장의 서사를 버추얼이라는 새로운 영역에서 풀어내는 의미 있는 시도"라고 설명했다. 이어 "Mnet만의 아티스트 발굴·육성 및 서바이벌 제작 노하우와 반다이 남코 엔터테인먼트의 캐릭터 IP·버추얼 콘텐츠 역량을 결합해 버추얼 아이돌만의 차별화된 매력을 선보이고, 시청자들에게 새로운 재미와 몰입감을 선사할 것"이라고 덧붙였다.'버추얼 아이돌 서바이벌'(가제)은 2028년 방송을 목표로 현재 캐릭터 개발을 진행 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr