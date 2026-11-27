곽튜브가 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

나윤권이 '전현무계획4'에 출연한다. / 사진제공=MBN·채널S

유튜버 곽튜브가 자신의 여행을 이해해주는 아내를 향한 애정을 표현하며 결혼 생활에 대한 만족감을 내비쳤다.27일 방송되는 MBN·채널S 예능 '전현무계획4' 22회에서는 충남 홍성으로 떠난 전현무와 곽튜브가 가수 이기찬, 나윤권과 함께 맛집을 찾아 나서는 모습이 그려진다.이날 네 사람은 홍성의 한 한우 전문점을 방문한다. 남다른 먹성을 자랑하던 나윤권은 "제가 테이 형보다 고기를 더 많이 먹는다"라고 말해 출연진을 놀라게 한다.전현무와 이기찬이 고기 굽는 방식을 두고 이야기를 나누는 사이 나윤권은 빠른 속도로 식사를 이어간다. 그는 "대화하시는 동안 (고기) 두 점씩 먹었다. (육아를 하다 보니) 순식간에 먹는 게 습관이 됐다"며 육아 고충을 털어놓는다.이어 전현무는 나윤권에게 결혼해야 하는 이유 세 가지를 말해달라고 요청한다. 나윤권은 "아내가 좋아서 적극적으로 대시했는데…"라며 결혼에 이르기까지의 뒷이야기를 공개한다.육아로 인해 식사 습관까지 달라졌다는 나윤권과 달리 곽튜브는 여행을 이해해주는 아내를 자랑한다. 그는 "우리 아내는 내가 여행 가는 걸 이해해준다. 천사와 사는 느낌"이라며 결혼 생활에 대한 만족감을 표한다.이후 전현무는 유병재, 이영자, 조세형 셰프, 양세형 등 지인들에게 추천받은 홍성 맛집 목록을 공개한다. 이 가운데 전현무는 중식 대가 여경래 셰프의 동창이 운영하는 중국집으로 향한다. 해당 식당은 1969년 문을 연 이후 60년 가까이 전통을 이어오고 있는 곳이다.'전현무계획4'는 이날 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr