가수 겸 배우 혜리가 난해한 패션도 자신만의 스타일로 소화했다.혜리는 최근 자신의 SNS에 장미꽃 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 혜리는 분홍색 장미꽃 장식이 달린 검은색 헤어밴드를 착용한 모습이다. 여기에 레이스 장식이 돋보이는 새틴 소재의 민소매 상의와 호피 무늬 퍼 코트를 매치해 화려한 스타일링을 완성했다.특히 란제리룩을 연상케 하는 상의부터 큼지막한 장미꽃 장식, 강렬한 호피 무늬까지 개성 넘치는 패션 아이템을 한데 모아 눈길을 끈다. 다소 난해할 수 있는 조합에도 자신감 넘치는 표정과 포즈로 독보적인 분위기를 자아냈다.긴 흑발의 웨이브 헤어스타일과 어깨를 드러낸 과감한 옷차림도 시선을 사로잡았다. 입술을 쭉 내민 채 카메라를 응시하며 특유의 매력까지 더했다.한편 혜리는 2010년 그룹 걸스데이로 데뷔했다. 이후 드라마 '응답하라 1988', '간 떨어지는 동거', '선의의 경쟁' 등에 출연하며 배우로서 입지를 다졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr