그룹 언차일드 / 사진 제공=하이업엔터테인먼트

그룹 언차일드 / 사진=MBC ‘쇼! 음악중심’ 방송 화면 캡처

그룹 언차일드(UNCHILD)가 타이틀곡 '팅팅 (TiNG TiNG)'에 이어 수록곡 '빛 (TRICKY GRLS)'으로 음악방송 활동에 나선다.언차일드는 지난 5일 두 번째 디지털 싱글 'TiNG TiNG'(팅팅)를 발매하고 약 3주간 동명의 타이틀곡으로 활동했다. 프렌치 하우스 장르의 타이틀곡에 이어 딥하우스 장르의 수록곡으로 활동을 이어가며 음악적 변화를 보여줄 예정이다.앞선 '팅팅' 활동에서 언차일드는 지구에 떨어진 별종 히어로를 콘셉트로 내세웠다. 복고풍 SF 히어로물을 연상시키는 의상과 장난스러운 표정 연기, 반복되는 후렴구에 맞춘 '두루루' 손동작 등이 무대의 특징이었다.수록곡 '빛'은 호기심이 많고 관심 있는 대상에 깊이 몰두하는 언차일드의 모습을 담은 곡이다. 멤버들의 다양한 관심사를 여러 빛깔에 빗대 표현했으며, 딥하우스 특유의 리듬과 후렴구의 브라스 사운드가 어우러진다.언차일드는 최근 MBC '쇼! 음악중심'에서 '팅팅'과 '빛' 무대를 함께 선보였다. '빛' 무대에서는 회색 계열의 의상과 은빛 부츠를 착용한 멤버들이 분홍색 그래픽을 배경으로 리듬에 맞춘 손동작과 군무를 펼쳤다.공개된 무대 영상에는 "'빛' 음방 드디어 왔다", "'빛'은 노래, 안무 다 좋음" 등 수록곡의 음악방송 무대를 반기는 팬들의 댓글이 이어졌다.언차일드는 앞으로도 각종 음악방송에 출연해 '빛' 무대를 선보일 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr