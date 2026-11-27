FT아일랜드 / 사진=FNC엔터테인먼트

밴드 FT아일랜드(FTISLAND)가 내년 초 아시아 공연에 나선다.27일 FNC엔터테인먼트에 따르면 FT아일랜드는 내년 1월 아시아 3개 도시에서 총 5회에 걸쳐 공연을 펼칠 예정이다. FT아일랜드는 2027년 1월 9일 마카오를 시작으로 16~17일 타이베이, 20~21일 도쿄에서 단독 콘서트 '에프티소드(FTSODE)'를 개최한다.올해로 네 번째를 맞은 '에프티소드'는 팀명인 FT아일랜드와 에피소드(EPISODE)를 결합한 공연명이다. FT아일랜드가 그동안 발표한 곡에 담긴 메시지를 각각의 에피소드로 삼아 밴드의 이야기를 만들어 간다는 의미다.이번 공연에는 FT아일랜드의 음악 활동을 되돌아볼 수 있는 특별한 콘셉트를 적용한다. 밴드가 걸어온 시간을 '강산도'라는 가상의 공간으로 표현하고, 멤버들은 '로열 호텔'의 직원으로 변신한다. 이러한 설정을 바탕으로 그간 발표한 다양한 곡을 들려줄 예정이다. FT아일랜드의 음악적 변화와 성장을 살펴볼 수 있는 것은 물론, 오랜 시간 함께한 팬들에게는 지난 추억을 떠올릴 수 있는 시간이 될 것으로 보인다.해외 팬들의 반응도 뜨겁다. 앞서 '에프티소드' 서울 공연이 전석 매진을 기록한 데 이어 타이베이 공연도 예매 시작과 동시에 모든 좌석이 판매됐다. 이에 FT아일랜드는 타이베이 공연을 1회 추가하기로 결정, 더 많은 팬들과 만나게 됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr