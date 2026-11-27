BTS' Jimin performs in Los Angeles. / BIGHIT MUSIC

그룹 방탄소년단 지민이 대만에서 열린 월드투어 공연을 계기로 현지 연예인들의 주목을 받았다.방탄소년단은 지난 19일과 21~22일 대만 가오슝 내셔널 스타디움에서 월드투어 '아리랑' 공연을 펼쳤다. 공연을 관람한 대만 연예인들은 각자의 SNS를 통해 지민의 무대 영상과 관람 후기 등을 공유했다.대만 보이그룹 아키스(ARKis)의 메인댄서 겸 리드보컬인 리둥한 다우니는 자신의 인스타그램에 지민의 무대를 직접 촬영한 영상을 게재했다. 그는 "박지민이 내 인생을 바꿨다"고 적었다. 지민의 솔로곡 '라이'(Lie)에 맞춰 춤을 추는 영상도 올렸다.대만 가수 겸 배우 링위천 역시 지민의 공연 모습을 SNS에 올렸다. 그는 "박 왕자님 온몸에서 빛이 나. 당신 덕분에 방탄을 알게 됐고 당신 덕분에 방탄을 덕질하게 됐어"라고 적으며 지민을 계기로 방탄소년단의 팬이 됐다고 설명했다.대만에서 '8시 드라마 여신'으로 불리는 배우 우완쥔은 지민의 굿즈를 착용하고 그의 헤어스타일을 재현한 채 공연장을 방문했다. 방탄소년단을 상징하는 요소로 네일아트도 했다. 그는 SNS를 통해 이번 가오슝 공연의 모든 회차를 관람하고 싶다는 뜻을 내비쳤다.지민은 공연 일정이 없었던 지난 20일 멤버 제이홉, 정국과 함께 가오슝 관광에 나섰다. 이후 팬 소통 플랫폼 위버스에 현지에서 촬영한 사진 11장을 게재했다.대만 방송사 TVBS는 지난 22일 평소 SNS에 게시물을 자주 올리지 않는 지민이 가오슝 체류 중 여러 장의 사진을 공유했다는 점에 주목했다. 방탄소년단 멤버들이 관광지를 둘러보는 동안 일정한 거리를 유지하며 이들의 사생활을 존중한 현지 팬들의 모습도 소개했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr