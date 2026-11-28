사진 = 송혜교 인스타그램

사진 = 송혜교 인스타그램

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사진 = 송혜교 인스타그램

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배우 송혜교가 생일 주간의 일상을 공개하며 미모를 자랑했다.송혜교는 최근 자신의 인스타그램에 "지난 생일 주🎂🕶️🧣👒 고마워 엄마🫶🏻드라마 홍보 촬영 후 !!모두들 감사합니다🙏🏻🫶🏻🧣🫶🏻😳🫣❤️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 송혜교는 버건디색 비니를 쓰고 목도리를 턱밑까지 두른 채 생일 케이크를 들어 보이고 있다. 알록달록한 꽃으로 장식된 분홍색 케이크 옆으로 살짝 미소 짓는 송혜교의 사랑스러운 비주얼이 돋보인다.이어진 사진에서 송혜교는 줄무늬 상의에 반짝이는 티아라와 분홍색 장갑을 착용해 공주로 변신했다. 생일 축하 문구가 적힌 어깨띠를 두르고 한 손으로 입을 가린 채 웃는 모습이 귀여운 매력을 더했다.또 다른 사진에서 송혜교는 검은색 헤어밴드로 머리를 정돈하고 반려견을 품에 안고 있다. 반려견이 입가를 핥자 눈을 지그시 감은 채 얼굴을 맞대는 모습이 미소를 자아낸다.이어 공개된 사진에서 송혜교는 검은색 리본으로 머리를 묶고 짙은 갈색 재킷을 착용해 세련된 분위기를 연출했다. 먹음직스러운 과일 케이크를 앞에 두고 테이블에 팔을 올린 송혜교의 단아한 미모가 눈길을 끈다.마지막 사진에서 송혜교는 검은색 볼캡을 눌러쓴 채 분홍색 케이크 앞으로 얼굴을 내밀고 있다. 촛불을 향해 입술을 쭉 내민 모습에서는 장난기 있는 매력이 묻어난다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "생일축하해요", "너무 예뻐", "잘 태어나셨어", "태어나줘서 감사해교", "다시 한번 추카추카추" 등의 댓글을 달았다.한편 송혜교는 오는 12월 11일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'를 통해 공유와 호흡을 맞춘다. 노희경 작가의 신작인 '천천히 강렬하게'는 1960~1980년대 한국 연예계를 무대로 성공을 향해 달려가는 사람들의 성장기를 그린다. 송혜교는 어려운 환경 속에서도 성공을 꿈꾸며 음반업계에 뛰어드는 민자 역을 맡았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr