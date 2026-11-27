그룹 82메이저 / 사진 제공=그레이트엠엔터테인먼트

그룹 82메이저(82MAJOR)가 미국 투어에 이어 내년 1월 일본과 마카오에서 현지 팬들과 만난다.82메이저는 내년 1월 16일 오후 5시(현지시간) 마카오 스튜디오 시티 이벤트 센터에서 단독 콘서트 '82CLUB : out of control in MACAU'(82클럽 : 아웃 오브 컨트롤 인 마카오)를 개최한다.이번 공연에서는 데뷔 첫 음악방송 1위를 안겨준 'Like Fire'(라이크 파이어)를 비롯해 '뭘 봐', 'Sign'(사인), '촉(Choke)', '트로피(TROPHY)' 등 대표곡을 선보인다. 미발매곡과 유닛 무대, 디제잉 퍼포먼스도 마련된다.앞서 82메이저는 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 열린 여섯 번째 단독 콘서트의 전석을 매진시켰으며, 지난 8일에는 대만 타이베이에서 공연했다. 내년 1월 10~11일 일본 도쿄에서 공연한 뒤 마카오로 향한다.현재 미국 투어 중인 82메이저는 지난 17일 올랜도를 시작으로 애틀랜타, 리치몬드, 워싱턴 D.C., 뉴욕 등 미국 동부 5개 도시에서 공연을 마쳤다. 뉴욕에서는 맨해튼 일대를 팬들과 함께 달리는 러닝 이벤트 'RUN CLUB'(런 클럽)을 진행하기도 했다.한편 82메이저는 오는 12월 4일 미국 로스앤젤레스에서 열리는 연말 음악 축제 '아이하트 징글볼'(iHeartRadio Jingle Ball)의 사전 공연 '징글볼 빌리지'(102.7 KIIS FM Jingle Ball Village)에 올해 유일한 K팝 아티스트로 출연한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr