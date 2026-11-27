드니 빌뇌브 감독의 '듄' 시리즈가 3부작으로 대장정의 마침표를 찍는다. / 사진제공=워너브러더스코리아

'듄' 시리즈를 연출한 드니 빌뇌브 감독. / 사진제공=워너브러더스코리아

드니 빌뇌브 감독이 자신의 연출 역량과 영화적 상상력을 집약한 '듄' 3부작의 완결편을 선보인다. 오는 12월 16일 전 세계 최초로 국내에서 개봉하는 '듄: 파트 3'는 예매 오픈 이틀 만에 10만 예매를 돌파하며 개봉 전부터 흥행 청신호를 켰다.'듄: 파트 3'는 절대 권력을 상속받고 폭군이 된 폴(티모시 샬라메 분)과 그에 맞서는 사막의 전사 챠니(젠데이아 분), 이들이 마주하는 거대한 전쟁과 운명적 대립을 그린 액션 블록버스터다.드니 빌뇌브 감독은 '그을린 사랑', '시카리오: 암살자의 도시'에서 탄탄한 서사와 치밀한 서스펜스를, '컨택트', '블레이드 러너 2049'에서는 독창적인 미장센을 선보여왔다. 방대한 원작의 세계관을 스크린에 구현한 '듄'과 '듄: 파트 2'는 두 작품을 통틀어 아카데미 8관왕에 올랐으며 전 세계 흥행 수익 11억 달러를 넘어섰다.전편의 인기에 힘입어 '듄: 파트 3' 역시 국내 예매 오픈 4시간 만에 전체 예매율 1위를 차지한 데 이어 이틀 만에 10만 예매를 돌파했다.오랜 시간 '듄'을 꿈의 프로젝트로 품어온 드니 빌뇌브 감독은 이번 작품을 통해 3부작의 여정을 마무리한다. 그는 "내가 만든 영화 중 가장 장대하면서도 가장 개인적인 작품"이라며 각별한 애정을 보였다.이번 작품에는 절대 권력의 무게를 짊어진 폴과 그에 맞서는 챠니의 대립을 중심으로 우주를 뒤흔드는 거대한 전쟁뿐만 아니라 인물들의 내면을 파고드는 심리전까지 담겼다. 드니 빌뇌브 감독은 "전편보다 더 긴장감 넘치고 감정적으로도 강렬한 영화"라고 예고했다.배우들도 드니 빌뇌브 감독을 향한 신뢰를 표했다. 3부작의 주인공을 맡은 티모시 샬라메는 "거대한 규모의 영화를 확신에 차서 정교하게 이끌어가는 모습에 큰 영감을 받았다"라고 전했다.복제인간 헤이트로 돌아온 제이슨 모모아는 "누구도 드니 빌뇌브처럼 '듄'을 만들 수는 없을 것이다. 현존하는 최고의 감독 중 한 명"이라고 극찬했다. 폴의 동생 알리아로 본격적인 활약을 예고한 안야 테일러-조이 역시 "그는 모두에게서 최고의 모습을 끌어낸다"라고 말했다.드니 빌뇌브 감독의 '듄' 3부작 완결편인 '듄: 파트 3'는 오는 12월 16일 전 세계 최초로 국내 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr