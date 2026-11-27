배우 조승우가 건강에 대한 걱정을 털어놨다. / 사진=유튜브 채널 '옆집 부부 서현철 정재은' 영상 캡처

배우 조승우가 임플란트 시술을 위해 어금니를 발치했다고 밝혔다. / 사진=유튜브 채널 '옆집 부부 서현철 정재은' 영상 캡처

배우 조승우(46)가 나이가 들어가는 것에 대한 씁쓸한 심경을 내비쳤다.26일 유튜브 채널 '옆집 부부 서현철 정재은'에는 '조승우의 갱년기(?) 고백부터 ㅇㅍㄹㅌ 고백까지 최초 공개. 찐 맥락 없는 수다도 함께 합니다!!'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 조승우와 전미도가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.조승우는 "요즘 초미의 관심사가 건강이다"며 운동과 영양제 섭취에 힘쓰고 있다고 밝혔다. 그는 최근 별다른 이유 없이 몸이 아프거나 갑작스럽게 알레르기 증상이 나타난다고 털어놨다. 이어 갱년기 증상을 언급하며 "다 부질없다고 느낀다. 우울하다"고 토로했다.얼마 전 임플란트 시술을 받은 사실도 공개했다. 잇몸이 녹아 어금니를 발치했다는 조승우는 "어금니 없는 남자다. 면역력 때문인 것 같다"며 "남성 호르몬 수치도 떨어지고 그래서 눈물도 많이 난다"고 말했다.결혼할 생각이 있느냐는 질문에는 어린 시절 어머니에게 들었던 말을 떠올렸다. 그는 "엄마가 나에게 '너는 결혼 못 할 거다. 좁쌀영감 같아서 누가 너한테 시집오겠느냐'고 했다"고 회상했다.서현철이 어머니가 정확히 본 것 아니냐고 반응하자 조승우는 "엄마 들으라고 하는 이야기다. 엄마 말 때문에 장가를 못 가고 있다"고 농담했다. 그러면서도 "항상 엄마는 옳다. 나한테 약간 좁쌀영감이 있다. 되게 소심하다"고 인정해 웃음을 자아냈다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr