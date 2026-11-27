배우 문근영이 헤어 스타일에 대해 해명하고 있다. / 사진=문근영 SNS

배우 문근영이 청룡영화상 시상식에서 보여준 스타일. / 사진=문근영 SNS

배우 문근영이 시상식에서 보여준 헤어 스타일에 대해 해명했다.문근영은 지난 26일 자신의 인스타그램을 통해 "그래도 이쁘게 봐주세요"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 문근영은 이마에 생긴 상처를 가리고 있는 모습이다. 그는 "기립성 저혈압으로 쓰러지면서 다쳤다"며 "상처를 가리기 위해 앞머리를 내릴 수밖에 없었다"고 설명했다. 이는 청룡영화상 시상식에서 선보인 헤어스타일에 대한 평가와 관련한 해명이다.앞서 문근영은 지난 25일 서울 여의도 KBS홀에서 진행된 제47회 청룡영화상에서 단편영화상 부문 시상자로 참석했다. 의상은 단아한 분위기가 물씬 풍기는 스타일로 꾸몄지만, 헤어 스타일은 마치 바람에 휘날린 상태로 고정해버린 듯 애매한 스타일을 보여 일부로부터 아쉽다는 평가를 받았다.한편 문근영은 1987년생으로 올해 40세다. 1999년 영화 '길 위에서'로 데뷔했으며, 희귀병 투병으로 오랜 기간 활동을 중단했다가 올해 연극 '오펀스'를 비롯해 SBS 예능 '우리들의 발라드2' 심사위원으로 참여하는 등 활발한 행보를 이어가고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr