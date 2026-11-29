배우 서범준이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 서범준이 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서 남다른 빵 사랑으로 화제를 모은 데 이어 빵을 소재로 한 다큐멘터리의 내레이터로 발탁됐다.서범준은 지난 26일 첫 방송된 대전 MBC 창사 62주년 특집 4부작 다큐멘터리 '역전의 빵'의 내레이션을 맡았다.앞서 서범준은 '나 혼자 산다'에서 한 달 빵값으로만 40~50만원을 지출한다고 밝혀 화제를 모았다. 냉장고를 빵으로 가득 채우는가 하면 오전 8시부터 빵집을 찾아 하루에만 7곳을 방문하는 모습으로 '빵오빠'라는 별명까지 얻었다. 이처럼 빵에 대한 각별한 애정으로 대중의 관심을 받은 그는 빵 다큐멘터리의 내레이터로까지 활동 영역을 넓히게 됐다.'역전의 빵'은 빵이라는 일상적인 음식이 도시의 정체성을 형성하고 이미지를 바꾸는 과정을 탐구하는 다큐멘터리다. 프랑스 파리의 바게트부터 이탈리아 남부 알타무라의 전통 빵, 미국 뉴욕의 베이글, 대한민국 대전의 빵까지 세계 각국의 빵에 얽힌 이야기를 다룬다.마지막 4부에서는 한때 '노잼 도시'로 불렸던 대전이 빵을 통해 새로운 도시 이미지를 구축해 나가는 과정을 조명한다.'역전의 빵'은 매주 목요일 오후 9시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr