배우 이도현이 한소희의 다리를 자신의 재킷으로 가려주고 있다. / 사진=SNS 갈무리

배우 이도현과 한소희가 미소를 짓고 있다. / 사진=텐아시아DB

최근 배우 임지연과 결별한 배우 이도현이 한소희를 살뜰히 챙기는 면모로 눈길을 끌었다.이도현과 한소희는 지난 26일 필리핀 마닐라 마카티시 아얄라몰에서 열린 무신사 스탠다드 현지 매장 오픈 기념행사에 나타났다. 두 사람은 해당 브랜드의 모델로 자격으로 참석했다.이날 현지 팬들 사이에선 이도현의 매너가 단연 화제였다. 포토월 촬영을 마친 두 사람이 행사장에 있던 팬들과 기념 촬영을 하는 과정에서 한소희가 짧은 원피스 탓에 바닥에 앉기를 잠시 머뭇거리자 이도현이 자신이 입고 있던 데님 재킷을 벗어 한소희에게 건넸기 때문.이도현은 이에 그치지 않고 한소희가 자리에 앉은 후에도 그의 다리가 보이지 않도록 옷매무새까지 정리해 주는 등 세심한 모습을 보였다. 지켜보던 팬들은 환호성을 질렀고, 한소희는 손으로 입을 가리며 웃음을 터뜨렸다.이도현은 최근 임지연과 3년 연애의 마침표를 찍었다. 지난 24일 이도현의 소속사 YH엔터테인먼트 측은 "두 사람이 최근 결별한 것이 맞다"며 결별을 공식 인정했다.두 사람은 2022년 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'를 통해 인연을 맺었다. 다섯 살 차이의 연상연하 커플이었던 두 사람은 2023년 4월 열애 사실을 인정했다. 임지연은 같은 해 8월 이도현이 공군 군악대로 입대하면서 군백기를 기다려주기도 했다.한편 이도현은 2027년 넷플릭스 시리즈 '그랜드 갤럭시 호텔'로 대중과 만날 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr