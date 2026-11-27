오브더블루 강이안 / 사진=JYP엔터테인먼트

오브더블루 (왼쪽부터 시계방향_차민준, 제이든, 쉐인, 강이안) / 사진=JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트의 신인 보이그룹 오브더블루(oftheblue)가 정식 데뷔를 앞두고 멤버들의 개성을 담은 콘텐츠를 잇달아 공개했다.지난 25일 공식 SNS를 통해 멤버들의 모습을 처음 공개한 오브더블루는 26일 새로운 콘셉트 포토와 개인 영상을 선보였다.첫 번째 콘셉트 포토가 자연을 배경으로 멤버들의 자유로운 모습을 담았다면, 이번에는 간결한 배경에 다양한 소품을 활용해 멤버별 개성을 강조했다.제이든은 초록색 식물을 품에 안았고, 쉐인은 빨강과 노랑, 파랑 등 원색을 활용한 이미지로 자신만의 분위기를 연출했다. 차민준은 헤드셋을 착용하고 블루베리를 입에 문 모습을, 강이안은 코 위에 작은 잠자리를 올려놓은 모습을 보여줬다. 단체 사진에서는 네 멤버 모두 무채색 계열의 의상을 착용했다.함께 공개된 개인 영상에는 멤버들이 직접 들려주는 자기소개가 담겼다. 각자 좋아하는 것부터 자신의 성격, 몰입하고 싶은 순간, 평생 간직하고 싶은 것까지 다양한 주제에 관해 이야기했다. 멤버들의 목소리에 관련 이미지와 텍스트를 더해 이들의 취향과 가치관을 엿볼 수 있도록 구성했다.오브더블루는 JYP엔터테인먼트 아티스트 본부 SQU4D(스쿼드)가 처음으로 선보이는 보이그룹이다. 제이든, 쉐인, 차민준, 강이안 등 4인으로 구성됐으며 내년 1월 11일 첫 번째 미니앨범 '아웃 오브 더 블루(out of the blue)'를 발매하고 데뷔한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr