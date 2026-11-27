추사랑이 인조 속눈썹을 붙이고 등장했다./사진제공=KBS

추사랑이 인조 속눈썹을 붙이고 등장했다./사진제공=KBS

이종격투기 선수 추성훈과 모델 야노 시호의 딸 추사랑이 폭풍 성장한 근황을 공개했다.지난 26일 방송된 KBS2 예능 '신상출시 편스토랑'에서는 야노 시호와 딸 추사랑의 도쿄 일상이 그려졌다. 어느덧 15세가 된 추사랑은 172cm까지 자란 큰 키와 엄마를 닮은 긴 팔다리로 모델 같은 비율을 자랑했다.이날 추사랑은 굵은 웨이브를 넣은 긴 흑발에 얇은 둥근 테 안경을 쓰고 등장했다. 목선이 파인 흰색 민소매 상의에 작은 링 귀걸이와 얇은 목걸이를 더해 한층 성숙한 스타일을 선보였다. 특히 안경 너머로 길고 또렷하게 강조된 속눈썹과 눈 화장이 돋보여 어린 시절의 앳된 얼굴과는 사뭇 다른 세련된 분위기를 자아냈다. 야노 시호는 "사랑이 다리가 정말 길어서 침대에서 대각선으로 자고, 잘 때 자리싸움도 한다"고 말했다.앞서 추성훈과 추사랑의 개인 SNS를 통해서도 사춘기 소녀로 성장한 외모가 화제를 모았다. 공개된 사진 속 추사랑은 안경 너머로 눈을 감고 있음에도 인조 속눈썹을 붙인 듯 길고 풍성한 속눈썹을 뽐내 시선을 끌었다. 지난 21일 열린 추성훈의 은퇴 경기를 관람한 뒤 올린 가족사진에서도 또렷한 눈매로 눈길을 사로잡았다.이날 방송에서는 가족과 있을 때와 다른 추사랑의 반전 매력도 담겼다. 엄마와 둘이 있을 때는 다소 시크한 태도를 보였지만, 국제학교 친구들이 집에 찾아오자 한층 밝아진 표정으로 웃음을 터뜨렸다. 추사랑은 친구들과 유창한 영어로 자연스럽게 대화를 나누며 남다른 언어 실력까지 뽐냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr