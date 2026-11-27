손석구가 '푸른길'에서 형사 김석 역을 맡았다. / 사진제공=넷플릭스

손석구는 이번 작품을 위해 아나운서의 말투를 연구하고 익혔다. / 사진제공=넷플릭스

손석구는 '푸른길'에서 일본 배우 나가야마 에이타와 연기 호흡을 맞췄다. / 사진제공=넷플릭스

배우 손석구가 넷플릭스 시리즈 '푸른길'을 위해 작정하고 변신에 나섰다. 체중을 감량했고, 촬영 4개월 전부터 매일 아침 아나운서의 말투를 따라하며 익혔다. 배우로서 한계를 느꼈다는 손석구는 자신이 잘하는 연기를 반복하기보다 새로운 모습을 보여주는 데 집중했다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '푸른길'(연출 한준희)의 주연 배우 손석구와 만나 이야기를 나눴다.'푸른길'은 2002년 서울과 도쿄에서 발생한 기괴한 연쇄살인 사건을 쫓는 두 형사의 이야기를 그린 범죄 수사극이다. 손석구는 냉철한 판단력과 집요한 추적 본능을 지닌 서울경찰청 기동수사대 형사 김석 역을 맡아 일본 형사 이노세 히로시(나가야마 에이타 분)와 사건의 실체를 파헤친다.오랜만에 작품으로 대중과 만난 손석구는 유독 이번 작품을 두고 동료 배우들의 연락을 많이 받았다고 밝혔다. 그는 "제 주변 동료들이 이번에는 잘 봤다고 연락을 많이 주더라. 관객들의 이야기를 듣는 것도 좋지만 동료들에게 긍정적인 피드백을 들으면 느낌이 다르다. 이번에는 그런 이야기가 많아서 기분이 좋았다"며 미소 지었다.이번 작품에서 손석구는 외모부터 말투까지 이전 작품들과는 확연히 다른 모습을 보여줬다. 체중을 감량하고 몸에 맞지 않는 헐렁한 옷을 입은 것도 김석이 살아온 시간을 표현하기 위한 장치였다.손석구는 "이 사람의 외모를 통해서 어느 정도 서사가 느껴질 수 있는 인물이었으면 좋겠다고 생각했다"고 설명했다. 이어 "오랫동안 한 곳만 쫓다가 동료도 잃고 신뢰도 잃고 고생을 많이 했다는 것을 표현하기 위한 장치로 살도 뺐다. 살이 빠진 만큼 옷을 살 돈은 없어서 옷은 좀 큰 걸 입고 벨트는 이미 길어져 있는 거다. 보이지 않는 서사를 표현하는 장치로서 외모에 변화를 주려고 했다"고 덧붙였다.'푸른길' 공개 이후 손석구의 독특한 말투도 화제를 모았다. 평소 손석구의 말투와는 사뭇 다른 데다 장음과 단음까지 구분해 발음하는 모습이 눈길을 끌었다. 작품의 배경이 2002년인 만큼 시대적 고증을 위한 것이 아니냐는 반응도 나왔으나 손석구의 의도는 달랐다.그는 "2002년에 그런 말투를 쓰지 않았다. 그때 저도 대학생이었다. 제가 그 말투를 선택한 이유는 시대 고증이 전혀 아니다"라고 밝혔다. 이어 "'푸른길'의 주제가 어디에도 속하지 않은 사람들의 이야기이지 않나. 역설적으로 어느 곳에도 속하지 않은 사람들이 가장 정확한 언어를 구사할 것이라고 생각했다"고 설명했다.실제 아나운서의 말투를 연구했다는 손석구는 촬영에 들어가기 4개월 전부터 매일 아침 이어폰을 꽂고 마스크를 쓴 채 걸으며 말투를 익혔다고 밝혔다. 장음과 단음을 따로 공부한 것도 아니었다고. 아나운서의 음성을 반복해서 듣다 보니 자연스럽게 몸에 익었다는 것이다.손석구는 "첫 촬영이 사건을 브리핑하는 장면이었는데 너무 떨렸다. 4~5개월을 연습했는데 아닌 것 같다고 하시면 끝이지 않나. 난 다른 거 할 것도 없는데 싶었다"라고 회상했다. 이어 "하고 나니까 감독님이 '이거 좋은 것 같아요'라고 말씀해 주셨다. 자신감을 얻고 시작했다"고 전했다.손석구가 이번 작품에서 유독 많은 변화를 시도한 데에는 배우로서의 고민이 있었다. 앞서 손석구는 '푸른길' 제작발표회에서 연기적 한계를 느꼈던 시기에 이 작품을 만났다고 고백한 바 있다.손석구는 데뷔 초 자신의 본래 모습을 보여주는 것이 이상적인 연기 방식이라고 여겼다. 그러나 본격적으로 연기 활동을 시작한 지 8년 가까이 된 지금은 변화가 필요한 시점이라고 판단했다. 그는 "초창기에 신인으로서 대중에게 한 배우를 소개할 때는 있는 그대로의 자기 모습을 보여주는 게 좋다고 생각한다. 그런데 그게 계속 가지는 않는다. 그러고 나서 변화의 시기가 있어야 한다"고 말했다.연기를 배우던 시절 들었던 조언도 떠올렸다. 손석구는 "진짜 연기의 본게임은 네가 캐릭터를 입기 시작할 때부터라고 하더라. 그걸 모르고 있었던 건 아니지만 지금부터가 가장 효율적이고 유리한 시기라고 생각했다"고 밝혔다. 김석이라는 인물에게 끌린 것도 이 때문이었다. 그는 "김석처럼 극 중 설명되지 않은 여백의 서사가 많은 인물이 유리하다고 생각했다. 제가 넣을 해석의 공간이 많을 것 같았다"고 설명했다.자신의 연기력에 대해서는 박한 평가를 내렸다. 손석구는 "저는 제가 연기를 잘한다고 생각하지 않고 부지런하고 열정이 큰 사람이라고도 생각하지 않는다"고 털어놨다. 스스로 목표를 세우고 이를 명확히 하는 것도 자신의 성향을 잘 알기 때문이라고 했다. 그는 "그걸 스스로에게 공표해야 한다. 안 그러면 저는 게으른 사람이기 때문"이라고 솔직하게 털어놨다.함께 호흡을 맞춘 나가야마 에이타에게도 적잖은 자극을 받았다. 지난해 미국 독립영화 '베드포드 파크'를 촬영한 손석구는 타국에서 연기하는 에이타의 심정을 이해할 수 있었다고 밝혔다. 손석구는 "저도 지난해 미국에 가서 낯선 곳에서 연기해 볼 기회가 있었는데 그렇게 되면 생각도 많아지고 작아지기도 한다"고 회상했다. 다만 낯선 환경에서 느끼는 부담감을 긍정적으로 받아들이면 이전에는 없었던 창작 에너지를 얻을 수 있다고 했다.자신의 경험이 있었기에 에이타가 현장에서 보여준 모습에도 공감할 수 있었다. 손석구는 "이 친구가 엄청나게 집중해서 연기하고 있구나 싶었다. 저도 연기를 하는 사람이지 않나. 그에 대한 감동이 있었다"고 말했다.에이타의 연기 열정을 야구에 빗대 표현하기도 했다. 손석구는 "첫 촬영부터 크랭크업까지 별것 아닌 인서트 하나를 찍을 때도 많은 생각을 하고 의도를 전달하려고 하더라"고 회상했다. 100회차가 넘는 촬영 내내 집중력을 유지한 에이타의 모습은 매 이닝 마운드에서 강속구를 던지는 투수와 같았다고 했다. 이어 "그런 에너지 때문에 저도 같이 따라갈 수 있었다. 그런 게 서로 통하지 않았나 싶다"고 전했다.그렇다면 손석구는 '푸른길'을 통해 자신이 느꼈던 연기적 한계를 극복했을까. 그는 "한계를 극복했는지 안 했는지는 잘 모르겠다. 보는 분들이 알 것 같다"고 답했다. 그러면서 "어느 정도 배우 생활을 하다 보니 배우의 능력은 노력이라고 생각한다"고 강조했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr