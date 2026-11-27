그룹 있지(ITZY) 유나가 상큼하면서도 건강미 넘치는 비키니 자태를 뽐냈다.최근 유나는 자신의 SNS에 "햇살이 밝아서 좋았던 날☀️"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 유나는 야자수가 늘어선 이국적인 휴양지를 배경으로 여유로운 시간을 보내고 있다. 빨간색과 흰색이 어우러진 체크무늬 비키니를 착용한 유나는 특유의 사랑스러운 매력을 발산했다.특히 유나는 잘록한 허리 라인과 탄탄한 복부, 늘씬한 팔다리로 눈길을 끌었다. 하이웨이스트 디자인의 비키니로 남다른 신체 비율을 강조한 그는 수영복에 꽃 장식을 더해 로맨틱한 휴양지 패션을 완성했다.자연스럽게 올려 묶은 헤어스타일과 바람에 흩날리는 잔머리도 청량한 분위기를 배가했다. 따스한 햇살 아래 환하게 미소 짓는 모습은 한 편의 여름 화보를 연상케 했다. 무대 위 화려하고 카리스마 넘치는 모습과는 또 다른 싱그러운 매력이 돋보인다.한편 2003년생인 유나는 2019년 그룹 있지의 멤버로 데뷔했다. 팀의 막내인 그는 화려한 비주얼과 뛰어난 신체 비율, 에너지 넘치는 퍼포먼스로 국내외에서 사랑받고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr