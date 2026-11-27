전 축구선수 정대세와 아내 명서현이 결혼 14년 차에 셋째를 임신했다는 소식을 전했다. / 사진=텐아시아DB

전 축구선수 정대세와 아내 명서현이 결혼 14년 차에 셋째를 임신했다는 소식을 전했다. / 사진=명서현 SNS

이하 명서현 SNS 글 전문.

전 축구선수 정대세와 아내 명서현이 결혼 14년 차에 셋째를 임신했다는 소식을 전했다. 앞서 경제적 어려움과 고부 갈등 등으로 힘든 결혼 생활을 고백했던 부부에게 경사가 찾아왔다.지난 26일 명서현은 자신의 SNS에 "저 39살에 셋째가 찾아왔습니다. 첫째와 13살 차이, 둘째와 12살 차이"라는 글을 게재했다. 이어 "설레기도 하고 노산이라 두렵기도 합니다만, 하늘에서 주신 귀한 생명 소중히 키우겠습니다"라며 가족들에게 임신 사실을 알리는 순간이 담긴 영상을 공개했다.영상 속 명서현은 저녁 식사 중인 정대세와 두 자녀에게 깜짝 선물을 건넸다. 초음파 사진과 임신 테스트기를 확인한 정대세는 "진짜로?", "뻥이지?"라며 놀라움을 감추지 못했다. 이내 눈물을 터뜨린 정대세는 자리에서 일어나 명서현을 꼭 끌어안았다. 두 자녀 역시 아빠의 모습을 지켜보며 웃음을 지었다.앞서 정대세는 20억 원의 빚이 있는 것으로 알려졌으며 부부는 고부 갈등으로 인한 이혼 위기까지 고백한 바 있다. 두 사람은 2024년 MBN 예능 프로그램 '한 번쯤 이혼할 결심'에 출연해 가상 이혼을 경험하며 그간의 결혼 생활을 돌아봤다.당시 명서현은 독박 육아와 시어머니의 폭언으로 힘들었던 시간을 털어놨다. 그는 "어머니께서 한번 시작하시면 상처 되는 말을 계속하신다"며 "'네가 정씨 가문의 며느리로 들어온 게 너무 수치스럽다', '너 같은 여자애가 들어온 게 너무 싫다'고 하셨다"고 밝혔다. 명서현은 시어머니가 친정 부모님까지 언급하며 상처를 줬다고 토로했다. 정대세 역시 어머니가 어린 시절부터 자신을 비롯한 형제들에게도 선을 넘는 발언을 한 적이 있다고 인정했다.다만 정대세는 "어머니의 감정이 가끔 완전히 치밀어 오를 때가 있다. 일 년에 몇 번"이라며 "그때 어머니 모습은 진짜 어머니의 모습이 아닌 걸 우리는 인식한다. 평소엔 정말 모범적인 어머니"라고 설명했다. 정대세는 2013년 대한항공 승무원 출신 명서현과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.저..39살에 셋째가 찾아왔습니다🥰 첫째와13살차이, 둘째와12살차이.. 설레기도하고, 노산이라 두렵기도 합니다만 하늘에서 주신 귀한 생명 소중히 키우겠습니다 🩵#셋째임신 #임밍아웃이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr