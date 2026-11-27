'나인 투 식스' 2화가 방송됐다. / 사진=SBS

'나인 투 식스' 2화가 방송됐다. / 사진=SBS

'나인 투 식스' 2화가 방송됐다. / 사진=SBS

'나인 투 식스' 박민영이 갑질 논란에 휘말려 법무팀에서 퇴출당했다.지난 26일 방송된 SBS 수목드라마 '나인 투 식스' 2회에서는 강이지(박민영 분)가 악의적으로 유포된 동영상으로 인해 위기에 처하는 모습이 그려졌다. 이날 방송은 수도권 평균 3.2%, 최고 4.8%의 시청률을 기록하며 평일 드라마 시청률 1위에 올랐다.법무팀의 에이스였던 강이지는 갑질 논란에 휘말리면서 경영지원팀으로 발령받았다. 송대표(정해균 분)는 "차라리 우아한 퇴장을 해"라며 퇴사를 종용했다. 그러나 강이지는 "퇴근까지 두 시간 남았네요. 법무팀에서 제가 하던 일 마무리하고 퇴근하겠습니다"라며 자리를 지켰다.한선우(육성재 분)는 자신의 환영회까지 포기한 채 강이지의 퇴근길을 기다렸다. 두 사람은 강이지의 단골 짬뽕집에서 식사하며 이야기를 나눴다. 급기야 한선우는 "제가 또 의리파거든요"라며 강이지를 따라 경영지원팀으로 부서 이동까지 신청했다.경영지원팀에서도 강이지의 수난은 계속됐다. 팀장 이정은(차청화 분)은 "여기선 법무팀처럼 나대면 안 된다"며 과도한 업무를 지시했다. 한선우는 강이지에게 일을 배우기 위해 경영지원팀으로 왔다며 공개적으로 그의 편을 들었다. 야근까지 함께하며 든든한 지원군이 됐다.두 사람은 야근 후 함께 귀가하던 중 같은 아파트의 위아래층에 거주한다는 사실을 알게 됐다. 이후 한선우는 강이지의 휴대전화에서 수상한 앱을 발견했다. 친구 정태준(천우진 분)의 도움을 받아 위치 추적 앱을 찾아냈고 동영상 유포자가 강이지의 전 남자친구 김동석(배유람 분)이라는 사실도 밝혀냈다.강이지는 김동석의 악행을 추궁한 뒤 경찰에 신고했다. 결국 회사를 떠나게 된 김동석은 "날 너무 경멸하진 말아주라"고 했으나 강이지는 "이제 이런 대화도 없게 해줘"라며 단호하게 선을 그었다.강이지는 자신의 사생활을 언급하는 이정은에게도 "업무 중 제 사생활 이야기하는 것 그만하셨으면 좋겠습니다"라며 정면으로 대응했다. 이어 승진 경쟁 상대였던 정기태(조복래 분)를 찾아가 "난 찍어 누른다고 꺾이는 사람이 아니라 끝까지 버텨서 보여주는 쪽이니까"라고 말했다.갑질 누명을 벗은 강이지와 그의 곁을 지키는 한선우의 관계에도 변화가 감지됐다. 높은 곳에 놓인 상자를 꺼내던 강이지가 넘어질 뻔하자 한선우가 그의 등을 받쳤다. 가까운 거리에서 서로의 눈을 마주한 두 사람의 모습은 본격적인 사내 로맨스를 예고했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr