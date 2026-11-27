류승룡이 작품을 고르는 기준은 밝혔다. / 사진='피디씨' 유튜브 캡처

류승룡이 작품을 고르는 기준은 밝혔다. / 사진='피디씨' 유튜브 캡처

배우 류승룡이 자신의 연기 인생과 작품 선택에 대한 기준을 털어놨다.지난 26일 유튜브 채널 '피디씨 by PDC'에는 '류승룡도 쉬는 게 어려웠다? 제주에서 처음 털어놓은 진짜 속마음'이라는 제목의 영상이 게재됐다.류승룡은 제주에서 식당을 운영하는 후배 배우의 가게를 찾았다. 식사 후 이어진 대화에서 류승룡은 작품 선택 기준에 대해 이야기했다. 특히 작품을 선택하는 기준이 연기 경력에 따라 달라졌다고 언급하기도 했다.류승룡은 "연기 초창기에는 무조건 해야 하는 경우가 있다. 하면서 배워야 한다"라며 무조건 작품을 해야 하는 시기가 있었다고 설명했다. 이후에는 다른 조건을 보지 않고 함께하고 싶은 감독이나 시나리오의 완성도를 보고 작품을 골랐다고 말했다. 출연료가 적더라도 작품 자체가 좋으면 출연을 결심하기도 했다.반면 출연료를 우선시했던 순간도 솔직히 인정했다. 류승룡은 "'이거 개런티 괜찮네'라고 나도 가장이고 생계니까 하는 경우도 있다"라고 고백했다. 그러면서도 시간이 지나면 감독, 작품성, 개런티라는 세 가지 조건 중 두 가지 이상이 충족될 때 출연을 결정한다고 밝혔다.영화 '극한직업' 이후 류승룡은 결과보다 과정의 행복을 최우선으로 두게 됐다. 그는 "과정은 내가 만들 수 있으니까 과정은 행복하게 하자. 결과는 나의 것이 아니"라며 "결과는 관객의 몫"이라고 소신을 밝혔다. 흥행 부담을 내려놓고 함께하는 스태프와 배우들이 재밌게 작업할 수 있는 환경을 만드는 데 집중한다고 강조했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr