배우 이세영은 '재혼황후'에서 라스타 역을 맡았다. / 사진=송이채 기자 riane@

배우 임예진과 이세영은 1999년 드라마 '약속'에 함께 출연했다. / 사진=유튜브 채널 '임예진아이씨' 영상 캡처

배우 임예진이 아역 시절부터 지켜봐 온 이세영의 연기 변신에 극찬을 보냈다.26일 유튜브 채널 '임예진아이씨'에는 '원조 주지훈 장모 등판! 67세 할머니의 재혼황후 리액션은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.임예진은 디즈니+ 시리즈 '재혼황후'를 시청하며 라스타 역을 맡은 이세영을 향한 애정을 표현했다. 그는 어린 시절부터 이세영을 봐왔다며 오랜 시간 한결같이 바른 태도를 유지해 온 후배의 인품을 칭찬했다.악역으로 변신한 이세영의 연기력에도 감탄했다. 임예진은 "저 사슴 같은 똘망똘망한 눈으로 여우짓을 어떻게 하나. 너무 여러 가지 얼굴을 가지고 있는 배우다"고 말했다.8회까지 시청을 마친 임예진은 이세영에게 직접 전화를 걸었다. 그는 "네가 이런 역할을 해낼 줄은 상상도 못했다. 맨날 순둥이 캐릭터만 하다가 아주 요염하다"고 웃었다.두 사람은 1999년 드라마 '약속'에 함께 출연했던 인연도 언급했다. 당시 7살이었던 이세영은 임예진이 자신을 데려다주고 떡볶이도 사줬다고 말했다. 세월이 빠르다는 임예진의 말에 이세영은 "제 상대역이 99년생이다"고 답해 웃음을 자아냈다.임예진은 기존과 다른 성격의 인물을 연기하는 이세영을 보며 대리만족을 느꼈다고 전했다. 이에 이세영 역시 "저도 쾌감이 있었다. 좀 재밌었다"며 악역에 도전한 소감을 밝혔다. 임예진은 "앞으로도 승승장구 할 것"이라며 이세영의 앞날을 응원했다.'재혼황후'는 황제 소비에슈(주지훈 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 마음을 빼앗기자 이혼을 받아들이는 대신 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼을 요구하는 황후 나비에(신민아 분)의 이야기를 담은 로맨스 판타지 시리즈다. 지난 25일 9, 10회 공개를 끝으로 막을 내렸다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr