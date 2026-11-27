배우 김용건이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 김용건이 허리디스크 수술을 받은 사실을 고백하며 여행 예능 촬영 후유증을 털어놨다. / 사진제공=tvN

배우 김용건이 허리디스크 수술을 받은 사실을 고백하며 여행 예능 촬영 후유증을 털어놨다. / 사진제공=tvN

배우 김용건이 허리디스크 수술을 받은 사실을 고백하며 여행 예능 촬영 후유증을 털어놨다.26일 서울 구로구 신도림 더링크호텔 링크홀에서 tvN 새 예능 프로그램 '그냥사람친구' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 신건준 PD와 김수경 작가를 비롯해 배우 이서진, 한지민, 김용건, 박정수, 그룹 몬스타엑스 주헌, 트와이스 정연이 참석했다. 진행은 방송인 박경림이 맡았다.'그냥사람친구'는 20년 지기 이서진과 한지민, 55년 지기 김용건과 박정수, 10년 지기 주헌과 정연이 도합 85년의 우정을 기념하기 위해 여행을 떠나는 프로그램이다.과거 '꽃보다 할배'에서 이서진과 호흡을 맞췄던 김용건은 이번 여행에서 달라진 그의 모습을 발견했다고 밝혔다. 김용건은 "'꽃보다 할배' 때는 모든 걸 도맡아서 했는데 이번에는 팔짱을 끼고 있는 모습을 많이 봤다. 그만큼 여유가 있던 것 같았다"고 말했다. 이어 "보이지 않는 곳에서는 본인이 할 일을 하긴 했다. 관록 같았다"고 덧붙였다. 주헌과 정연이 과거 이서진이 맡았던 짐꾼 역할을 수행했으며 한지민이 여행 전반을 지휘했다고 설명했다.김용건은 적지 않은 나이에 젊은 출연진과 여행을 떠날 기회를 얻어 감사했다고 밝혔다. 다만 체력적인 부담도 상당했다고. 그는 한지민을 다람쥐에 비유하며 "너무 빠르다. 쫓아가기 숨이 찼다. 방송이 나가면 아실 거다. 너무 힘들었다"고 털어놨다.김용건은 "개인적으로 허리가 너무 안 좋았다. 디스크 수술을 했었는데 하루에 1만 보, 1만 1000보씩 걷더라"고 고백했다. 이어 "나영석 PD가 내 몸 상태를 아시고 많이 걷지 않는다고 안심시켰는데 막상 현장에 가니까 쫓아가기 버거웠다. 뒤처지게 되더라"고 당시 상황을 떠올렸다. 촬영을 마친 뒤에도 후유증이 남았다고 밝혔다. 김용건은 "좋은 에너지를 많이 받았다. 후유증이 있더라. 갔다 와서 병원에 다니고 있다"면서도 "이 멤버들과 2탄으로 다시 동행하고 싶다"고 후속 시즌에 대한 의욕을 보였다.원조 짐꾼 이서진과 새로운 짐꾼 주헌의 점수를 비교해 달라는 질문에는 "50대 50으로 하겠다"고 답했다. 김용건은 "팔이 안으로 굽는다고 서진 씨와는 개인적으로 친해서 점수를 후하게 주고 싶다. 그런데 주헌 씨가 출발할 때 좋은 러닝화를 준비해 줘서 그걸 내내 신고 다녔다"고 고마움을 전했다. 김용건 역시 주헌에게 고가의 재킷을 선물했다고 밝혔다. 그는 "정연 씨한테는 아직 선물을 못 했다"고 덧붙였다.1946년생으로 만 80세인 김용건은 배우 하정우의 아버지이기도 하다. 하정우는 배우 차정원과 수년간의 열애 끝에 다음 달 결혼식을 올리는 것으로 알려졌다.'그냥사람친구'는 오는 27일 오후 8시 35분 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr