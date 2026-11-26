SMTR25 하민, 트리플에스 정혜린 / 사진=SMTR25 공식 SNS, 텐아시아 DB

SM엔터테인먼트의 남자 연습생 팀 SMTR25 소속 하민(20)과 그룹 트리플에스(tripleS) 정혜린(19)이 열애설에 휩싸였다.26일 온라인상에서는 하민과 정혜린의 열애설이 확산하고 있다. 이날 X(옛 트위터)에는 "SMTR25 하민 X tripleS 혜린 열애 중"이라는 글과 함께 여러 장의 사진이 올라왔다. 해당 게시물은 이날 오후 3시 기준 조회 수 600만 회를 넘기며 빠르게 확산됐다.게시물 작성자는 두 사람이 한 프레임에 담긴 네컷 사진을 공개했다. 사진에는 검은색 옷을 입은 남성과 흰색 모자를 쓴 여성이 나란히 서서 포즈를 취하는 모습이 담겼다. 두 사람은 손을 잡거나 얼굴을 가까이 대는 등 다정한 모습을 보였다.사진 상단에는 '2023.12.24'라는 날짜가 표시돼 있다. 이를 근거로 일부 누리꾼은 두 사람이 2023년부터 교제한 것이 아니냐는 추측을 내놓았다. 이 밖에도 두 사람이 비슷한 디자인의 반지와 귀걸이를 착용했다는 비교 사진이 확산했다. 검은색 후드 의상과 파란색 트랙 재킷, 휴대전화 케이스, 캐릭터 소품 등이 유사하다는 주장도 제기됐다.해당 사진이 열애의 증거가 될 수 있는지를 두고는 의견이 엇갈리고 있다. 일부 팬들은 사진 속 인물이 실제 하민과 정혜린인지 확인되지 않았다고 지적했다. 더불어 이들은 네컷 사진 속 남성의 외모가 2023년 당시 하민의 모습과 다르다며 사진의 진위 여부에 의문을 제기했다. 일부 사진이 인공지능(AI)으로 제작됐을 가능성도 거론되고 있다.누리꾼들의 반응도 나뉘었다. 일각에서는 하민이 정식 데뷔를 앞둔 연습생이라는 점에서 열애설에 부정적인 반응을 보였다. 반면 사진의 진위조차 확인되지 않은 상황에서 사생활에 관한 추측을 확산하는 것은 부적절하다는 지적도 나왔다.이와 관련해 정혜린의 소속사 모드하우스 측은 텐아시아에 "확인 중"이라고 전했다.한편 2006년생으로 만 20세인 하민은 SM엔터테인먼트의 공개 남자 연습생 팀 SMTR25 소속이다. SMTR25는 지난해 1월 SM 창립 30주년 기념 합동 콘서트 'SMTOWN LIVE 2025' 서울 공연을 통해 처음 공개됐다. 엠넷 예능 '응답하라 하이스쿨' 출연과 팬미팅 투어 등을 통해 정식 데뷔 전부터 팬덤을 확보했다.2007년생으로 만 19세인 정혜린은 2022년 5월 트리플에스(tripleS)의 두 번째 멤버로 공개됐다. 같은 해 10월 유닛 애시드 엔젤 프롬 에이시아(Acid Angel from Asia)로 데뷔해 활동을 이어오고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr