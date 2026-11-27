26일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=SBS Plus·ENA

26일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=SBS Plus·ENA

26일 '나솔사계'가 방송됐다. / 사진=SBS Plus·ENA

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 14기 광수가 최종 선택을 앞두고 백합과 작약 사이에서 아슬아슬한 줄타기를 펼쳤다. 두 여성 모두와 데이트를 이어가려는 광수의 행동에 작약은 욕심이 많다며 일침을 가했다.지난 26일 방송된 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 사계 데이트권을 획득한 출연진의 복잡한 러브라인이 그려졌다.이날 14기 광수는 데이트권을 획득한 백합을 찾아가 팔짱을 끼며 "데이트권 나한테 쓸 거야?"라고 물었다. 백합은 그렇다고 답했다. 두 사람의 다정한 모습을 목격한 7기 영식은 다른 여성을 알아보겠다며 서운함을 토로했으나 결국 백합에게 데이트를 신청했다.작약 역시 14기 광수에게 데이트를 신청했다. 그러나 14기 광수는 "내일은 (데이트 안 하고) 패스"라며 이를 거절했다. 실망한 작약은 인터뷰에서 "기대했던 마음이 확 없어졌다"고 털어놓은 뒤 7기 영식에게 데이트를 신청했다.다음 날 14기 광수는 사계 데이트를 거절할 수 없다는 규칙을 뒤늦게 알게 됐다. 그는 "저는 선택권이 있는 건 줄 알았다"며 당황했다. 7기 영식 역시 작약이 14기 광수에게 거절당한 뒤 자신을 찾아왔다는 사실을 알고 착잡해했다.이후 14기 광수는 작약을 찾아가 데이트 규칙을 제대로 이해하지 못했다며 사과했다. 그러면서 "(7기 영식과) 데이트 빨리 끝내고 와라. 내가 데이트 신청하겠다"고 약속했다. 이에 작약은 인터뷰에서 "이 사람은 욕심이 많구나"라고 말했다.백합과의 관계도 놓지 않았다. 14기 광수는 백합과 데이트에 나서면서 전날 작약의 데이트 신청을 거절했던 사연을 설명했다. 이어 작약과도 한 차례 데이트를 하겠다며 백합에게 양해를 구했다. 백합은 이를 받아들였고 두 사람은 팔짱을 끼는 등 다정한 분위기를 이어갔다.그러나 숙소로 돌아오는 길에 14기 광수는 백합에게 "각자 다른 사람과 데이트하고 마지막에 서로를 선택하자"는 제안을 건넸다. 최종 선택을 약속하면서도 다른 이성과의 데이트를 이어가자는 광수의 전략에 백합은 의아한 반응을 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr