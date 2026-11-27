남경주/ 사진=텐아시아 DB

제자를 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 뮤지컬 배우 남경주가 국민참여재판을 받는다.

27일 서울중앙지법 형사합의29부(부장판사 엄기표)는 피감독자간음 혐의로 불구속 기소된 남경주에 대한 국민참여재판을 진행한다. 이날 오전 9시 30분 배심원 선정 절차를 거쳐 오전 11시 첫 공판이 열린다.

남경주는 지난해 12월 서울 서초구 모처에서 사회적 지위 등을 이용해 제자인 여성을 성폭행한 혐의를 받는다. 남경주 측은 검찰에 형사조정 절차 회부를 요청하며 합의를 시도했으나 피해자의 거부로 불발됐다. 검찰은 지난 4월 남경주를 불구속 기소했다.

남경주 측은 지난 8월 공판준비기일에서 피해자와 보호·감독 관계에 있었는지에 대해 배심원의 판단을 받아보고 싶다며 국민참여재판 희망 의사를 밝혔다.

피해자 측은 국민참여재판을 받을 권리보다 피해자가 보호받지 못할 것을 우려해 이에 동의하지 않았다. 그러나 재판부는 남경주 측의 요청을 받아들여 이날과 오는 30일 이틀에 걸쳐 국민참여재판을 진행하기로 했다.

남경주의 변론은 부장판사 출신인 법무법인 바른 이강호 변호사(사법연수원 33기)가 맡았다. 이 변호사는 이번 재판의 재판장인 엄기표 부장판사(사법연수원 31기)와 2018년 서울중앙지법에서 함께 근무한 이력이 있다. 당시 엄 부장판사는 형사4단독, 이 변호사는 형사18단독 판사로 각각 재직했다.

국민참여재판은 일반 국민이 배심원으로 참여해 피고인의 유무죄를 판단하고 양형에 대한 의견을 제시하는 제도다. 배심원의 평결과 양형 의견은 재판부의 판단을 구속하지는 않지만, 판사는 이를 어느 정도 반영할 가능성이 있다.

이번 재판에서는 남경주와 피해자 사이에 보호·감독 관계가 성립했는지, 남경주가 자신의 지위 등을 이용해 위력을 행사했는지 등이 주요 쟁점이 될 전망이다.

박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr