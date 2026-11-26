이미지 크게보기 배우 한가인이 기립성 저혈압 고충을 밝혔다. / 사진 = 유튜브 채널 '자유부인 한가인'

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배우 한가인이 기립성 저혈압 고충을 밝혔다.26일 '자유부인 한가인' 채널에는 "1년 만에 저질 체력 탈출하고 확 달라진 한가인 러닝 실력 (션과 함께)"라는 제목의 영상이 게재됐다.한가인은 션과의 러닝을 앞두고 "제가 3km를 뛰자고 했는데 그때 뛰어 보니까 보통 3km라면 한 5km 뛰시더라"며 일부러 거리를 짧게 말해 뒀다고 귀띔했다.이어 션의 채널에서는 "작년까지만 해도 몸이 많이 안 좋았었고 저혈압도 심했고 아침에 너무 힘들었었다"고 털어놨다.또 "러닝하고 나면 다리가 자글자글한 그 느낌이 너무 좋다. 그다음날 일어나면 그 젖산 때문에 좀 쑤시는데 그거 안 나면 좀 서운하다"고 말했다.집으로 복귀한 한가인은 직접 만든 음식을 먹으면서 "서 있기 힘들 때 사실 앉아 있기도 좀 힘들었다"며 "테이블에 앉으면 발로 의자를 이렇게 걸어서 몸을 지탱하고 있었다"고 토로했다.특히 러닝을 처음 시작하던 2년 전을 두고 "사거리에서 되게 짧은 거리를 걸어 갔어야 되는데 저 못 걸었다"고 회상했다. 영상에는 당시 한가인이 식당에서 약수역까지 3분도 못 걷겠다며 제작진에게 보낸 카톡도 담겼다.이에 제작진이 "그때 유튜브 그만둬야겠다고 생각했다"고 돌아보자 한가인은 "아 미친 여자라고 생각했겠지"라고 고백했다.앞서 한가인은 "둘째를 낳고 이석증이 심하게 와서 그 후유증인 줄 알았는데 알고 보니 기립성 저혈압이었다"고 언급한 바 있다. 물놀이 중 물에 빠진 딸을 어지럼증 탓에 직접 구하지 못해 "깊지 않은 곳이었는데도 내가 못 들어가 급하게 남편을 불렀다"는 일화를 공개하기도 했다.한편 한가인은 2005년 연정훈과 부부의 연을 맺었으며, 슬하에 1남 1녀가 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr