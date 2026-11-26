이미지 크게보기 모델 야노시호가 50억 도쿄집에 얽힌 더러운 집 논란을 해명했다. / 사진 = KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

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'신상출시 편스토랑' 모델 야노시호가 50억 도쿄집에 얽힌 더러운 집 논란을 해명했다.26일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 야노시호가 제작진을 도쿄 집으로 초대하는 모습이 그려졌다.야노시호는 "30년 동안 모은 거다"라며 "한국 방송 최초로 공개한다. 집은 내 명의로 돼 있다"고 소개했다. 이어 "생활비는 남편이 준다"고 덧붙였다.야노시호의 집은 넓은 현관 끝으로 깔끔한 거실이 펼쳐졌다. 통창을 덮은 흰 커튼 아래 아이보리 소파와 대리석 테이블이 놓였고, 대형 몬스테라 화분과 서핑 보드가 자연스러운 멋을 더했다. 붐은 "갤러리 같다"며 놀라워했다.또 딸 추사랑과 함께 쓰는 침실을 보여주며 "사랑이랑 같이 잔다. 왼쪽 사랑, 오른쪽 나"라고 설명했다. 여기에 "추성훈 베드는 없다"고 못 박았다.특히 침대 옆 수소 호흡기를 3년째 쓰고 있다는 그는 가격을 묻는 제작진에게 "100만 엔"이라고 답했다.출연진이 "되게 더러운 집인 줄 알았는데"라며 놀라자 야노시호는 "남편 때문에 다들 오해한다"고 억울해했다.그러면서 "이젠 밤티 안 난다"고 자신했다.앞서 추성훈이 자신의 유튜브 채널에서 정리되지 않은 도쿄 집 내부를 공개하면서 '더러운 집' 논란이 일었다.한편 야노시호는 2009년 추성훈과 결혼해 슬하에 딸 추사랑을 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr