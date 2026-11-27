이미지 크게보기 개그맨 조세호가 길거리서 시민들을 만나는 근황을 알렸다. / 사진 = 조세호 유튜브 채널

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개그맨 조세호가 길거리서 시민들을 만나는 근황을 알렸다.26일 '조세호' 채널에는 "촬영분 통편집으로 길거리에 내몰린 조세호"라는 제목의 영상이 게재됐다.조세호는 사연을 보낸 구독자의 회식 자리를 찾아 광화문으로 향했다. 그는 "저에게 사연을 보내 주신 분께 참석이라는 인사를 하기 위해서 이곳에 오게 되었다"며 "만약에 가서 안 계시면 집에 가야 한다"고 말했다.이어 제작진이 "저번에 촬영한 거 업로드를 아예 못 한다"고 털어놓았다. 회식에서 인터뷰한 직장인의 회사가 촬영분 공개를 허락하지 않았다는 이유였다.그러자 조세호는 "진짜 재밌게 저희가 찍긴 찍었는데 아쉽다"며 "서로 간에 또 입장이 있기 때문에 그 부분은 방송으로 못 내보내는 게 좀 아쉽기는 하다"고 아쉬움을 삼켰다.특히 명동으로 이동하던 중 만난 한 초등학생이 "돈 많아요?"라고 묻자 조세호는 "돈이 뭐 적진 않은데 최근에 일이 좀 없었다"고 답했다.그러면서 "없는 건 아니다. 없는 건 아닌데 최근에는 수입이 없었다라고 얘기를 했다"고 해명했다.앞서 조세호는 지난해 12월 조폭 연루설이 불거지자 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'과 KBS 2TV '1박 2일'에서 자진 하차했다.한편 조세호는 해당 의혹에 대해 "금품을 받은 적 없고, 금전 관계나 사업적으로 연루된 게 전혀 없다"고 밝힌 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr