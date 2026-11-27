이미지 크게보기 배우 연우와 김민하가 혹독한 체중 감량의 후유증을 털어놨다. / 사진 = tvN '무쇠소녀단3'

이미지 크게보기 사진 = tvN '무쇠소녀단3'

이미지 크게보기 사진 = tvN '무쇠소녀단3'

배우 연우와 김민하가 혹독한 체중 감량의 후유증을 털어놨다.26일 첫 방송된 tvN '무쇠소녀단3'에서는 연우가 새 멤버로 합류해 쇼트트랙 도전에 나서는 모습이 그려졌다.이날 연우는 "하루에 밥 두 숟갈 정도만 먹기도 했다"며 혹독했던 식단을 공개했다. 두 달 만에 10kg 정도를 뺐다는 그는 "체중 관리를 잘하는 편이 아니어서 살을 급하게 빼야 하는 경우가 많았다"고 고백했다.연우는 "두드러기도 생기고 몸이 여러모로 좋지 않았다"며 "굶으면서 면역력이 너무 심하게 떨어졌다"고 토로했다.특히 연우는 "가렵다 못해 아팠다. 그래서 많이 울었다"며 온몸을 뒤덮었던 두드러기를 떠올렸다. 이를 들은 설인아는 "나 역시 온몸에 염증이 생겨 대학병원에 다녔다"며 공감했다.앞서 배우 김민하도 지난 19일 '피디씨 by PDC' 채널에 출연해 17kg 감량 이후의 속내를 드러냈다. 그는 "본인에게 맞는 몸과 건강이 중요하다고 생각한다"며 "건강한 게 최우선"이라고 당부했다.김민하 역시 감량 당시를 돌아보며 "사실 살을 뺄 때 건강하지 않았던 순간도 있었고, 면역력에도 문제가 많았다"고 밝혔다.한편 김민하는 작품 속 시한부 캐릭터를 완벽히 소화하기 위해 혹독한 식단 관리와 운동을 병행하며 17kg을 감량했다. 그는 엄정화의 유튜브에 출연해 "영화 끝나자마자 체중계 갖다 버릴 거다. 너무 내가 이 몸무게에"라고 말하기도 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr