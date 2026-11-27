이미지 크게보기 '이혼숙려캠프' 미성숙 부부가 남편 수입을 넘어선 아내의 무분별한 지출로 부딪쳤다. / 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

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'이혼숙려캠프' 미성숙 부부가 남편 수입을 넘어선 아내의 무분별한 지출로 부딪쳤다.26일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 26기 '미성숙 부부'의 가사조사 영상이 공개됐다.이날 배달 기사로 일하는 남편은 물을 맞아 가면서도 배달을 이어갔다. 도중에 음식을 떨어뜨려 배달비조차 받지 못하면서, 그가 이날 번 돈은 9만 원이었다.아내는 일을 하지 않는 이유로 남편을 꼽았다. 과거 요양보호사와 간병인 등 세 가지 일을 동시에 했지만, 남편을 만난 뒤 정신적으로 힘들고 숨이 차는 증상까지 겪어 일을 그만뒀다고 주장했다.특히 아내는 남편이 보내준 10만 원을 하루 만에 모두 써 버렸다. 왕복 택시비로만 3만 원 넘게 나갔고, 평소 습관적으로 택시를 탄다고 인정했다.이에 남편은 아내가 카페에서 6만원을 썼다고 하자 "왕복 택시비? 택시비에 절반이 들어갔다"라며 너는 뭐만 하면 택시라고 하니까 내가 돈 주기가 싫다"고 불만을 터뜨렸다.그러면서 9만원 벌어서 아내가 10만원을 쓰자 "저는 그 상황에 진짜 짜증 났다"며 "(아내가) 택시비에 과소비를 한다. 지하철도 있고 버스도 있는데 왜 택시를 타냐고 물으면 편해서 탄다고 하더라"라고 덧붙였다.이를 지켜보던 서장훈은 "열심히 해서 10만원 벌었는데 홀라당 9만원 쓰고, 하루 종일 일해도 마이너스 만원이"라고 호통쳤다. 박하선 또한 "나만 편하자고 택시 타면 안될 것 같다"라고 지적했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr