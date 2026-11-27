재혼을 앞둔 가수 서인영이 이혼 당시 챙겨 나온 고가의 물건을 처분할지 고민 중이라고 밝힌다. / 사진=텐아시아DB, 서인영 유튜브 캡처

재혼을 앞둔 가수 서인영이 이혼 당시 챙겨 나온 고가의 물건을 처분할지 고민 중이라고 밝힌다. / 사진제공=티캐스트 E채널

재혼을 앞둔 가수 서인영이 이혼 당시 챙겨 나온 고가의 물건을 처분할지 고민 중이라고 밝힌다.26일 방송되는 티캐스트 E채널 예능 프로그램 '서인영의 유행꼰대' 9회에는 가수 브라이언이 게스트로 출연한다. 서인영은 브라이언, 미미미누와 함께 다양한 살림 트렌드를 살펴보며 신혼집 마련에 얽힌 이야기를 풀어놓는다.플라이 투 더 스카이의 재결합 콘서트 일정이 화두에 오르자 서인영은 브라이언에게 자신의 결혼식에 참석할 수 있는지 묻는다. 이에 브라이언은 절친한 사이에서 나올 법한 거침없는 답변으로 서인영을 당황하게 했다는 후문이다. 서인영은 예비 남편과 함께 "돈을 모아 남양주에 신혼집을 마련했다"며 결혼 준비 상황을 알린다. 남양주를 떠날 생각이 없는 이유도 설명할 예정이다.스타들의 인테리어를 살펴보던 중 서인영은 이혼 당시 가지고 나온 단 하나의 물건을 언급한다. 자신이 보유한 가구 중 가장 비싼 물건이라고 설명한 그는 신혼집을 마련한 뒤 금전적인 여유가 없어 중고 거래까지 고려하고 있다고 털어놓는다.앞서 서인영은 지난 25일 자신의 유튜브 채널 '개과천선 서인영'을 통해 신혼집 이사를 준비하는 일상을 공개했다. 당시 그는 집에 있는 물건들을 정리하던 중 조명 하나를 보여주며 이혼할 때 챙겨 나온 물건이라고 밝혔다. 해당 조명의 가격에 대해서는 약 500만 원이었던 것으로 기억한다고 설명했다.방송에서는 로봇청소기, 식기세척기, 건조기 등 최근 필수 가전으로 꼽히는 제품들의 탄생 비화도 다룬다. 서인영과 브라이언은 과거 가정에서 사용했던 가전제품들을 보며 추억을 떠올린다. 고물가 시대에 등장한 새로운 살림 방식도 소개된다. 특히 해외의 이색적인 살림 공유 서비스를 접한 서인영은 "나 할 수 있어! 남양주 집에서 하고 싶다"며 관심을 보인다. 재혼을 앞두고 신혼집을 꾸미고 있는 그가 새로운 살림 트렌드에 어떤 반응을 보일지도 관전 포인트다.'서인영의 유행꼰대'는 매주 목요일 오후 9시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr