가수 겸 배우 소녀시대 유리가 공식 석상에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 권유리가 20년 넘게 품어온 액션 배우의 꿈을 고백한다. / 사진제공=MBC

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 권유리가 20년 넘게 품어온 액션 배우의 꿈을 고백한다. 앞서 그는 230억 건물주라고 알려졌다.오는 27일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'(나혼산)에서는 제주도가 아닌 서울에서 일상을 보내는 권유리의 모습이 공개된다.권유리가 서울의 거리를 지나 도착한 곳은 텀블링과 철봉, 평행봉 등 기계체조를 배울 수 있는 운동센터다. 그는 3년 전 제주도로 가기 전부터 기계체조를 배웠다고 밝힌다. 최근에는 서울에서 스케줄이 있을 때마다 틈을 내 다시 수련하고 있다고 설명한다.권유리는 기계체조를 시작하게 된 계기도 털어놓는다. 그는 "멋있는 액션 배우가 되는 꿈이 있었다"며 2003년 방송된 드라마 '다모'를 언급한다. 20년 넘게 간직해 온 꿈을 이루기 위해 꾸준히 운동에 도전해 왔다는 사실에 무지개 회원들도 놀라움을 표한다.공개된 사진에는 권유리가 옆돌기부터 점프까지 다양한 동작을 연습하는 모습이 담겼다. 그는 트램펄린 위에서 몸을 높이 띄워 공중제비를 도는가 하면 연속 백텀블링에도 도전한다. 제주살이를 시작하기 전부터 기계체조를 익혀온 권유리가 어느 정도의 실력을 갖췄을지 관심이 쏠린다.제주에서의 일상과는 또 다른 권유리의 서울 생활을 담은 '나 혼자 산다'는 오는 27일 오후 11시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr