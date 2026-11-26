사진 = '문채원 Moon chaewon' 유튜브 채널 캡처

사진 = '문채원 Moon chaewon' 유튜브 채널 캡처

지난 6월 결혼한 배우 문채원이 연말을 맞아 소중한 지인들에게 선물할 크리스마스 트리를 직접 쇼핑하고 정성스럽게 꾸미는 따뜻한 일상을 공개했다.배우 문채원이 운영하는 유튜브 채널 '문채원 Moon chaewon'에서는 '크리스마스에 진심인 문채원의 이케아 쇼핑부터 첫 트리 만들기까지🎄'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 문채원은 미니 트리를 만들기로 결정한 뒤 적절한 크기의 나무와 트리를 담을 화분 역할을 할 용기를 골랐다.문채원은 이어 핑크색 테마의 장식볼과 화이트 리본, 귀여운 핫도그 장식을 신중하게 선택했으며 연말 분위기를 더해줄 향초와 조명까지 함께 구입했다. 쇼핑을 마친 문채원은 아이스크림을 먹으며 잠시 여유로운 휴식을 취했다.집으로 돌아온 문채원은 본격적인 트리 조립과 장식 작업에 돌입했다. 가장 먼저 LED 조명을 트리에 감기 시작한 문채원은 줄이 꼬여 잠시 고전하기도 했으나 차분하게 줄을 풀어내며 작업에 성공했다.이후 앞서 고른 장식볼과 리본, 핫도그 모양 장식을 트리에 하나씩 정성스럽게 매달았다. 작은 장식을 일일이 매다는 과정이 쉽지 않아 고군분투하면서도 즐거운 표정으로 촬영을 이어갔다.문채원이 정성껏 만든 트리의 주인공은 민음사 출판사 마케팅 팀에서 일하는 조아란 님과 성현주 님이었다. 감사의 마음을 담아 선물을 준비한 문채원은 방 안 조명을 끄고 트리 불을 밝히며 화려하게 완성된 결과물을 공개했다. 문채원은 "노력은 배신하지 않는다"며 직접 완성한 트리에 깊은 만족감을 드러냈다.한편 1986년생으로 40세인 문채원은 2007년 SBS 시트콤 '달려라! 고등어'로 데뷔했다. 이후 드라마 '바람의 화원', '찬란한 유산', '공주의 남자', '세상 어디에도 없는 착한남자', '굿 닥터', '악의 꽃', '법쩐'과 영화 '최종병기 활', '오늘의 연애' 등에 출연하며 꾸준한 사랑을 받았다. 올해는 영화 '하트맨'으로 관객들과 만났다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr