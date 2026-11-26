이미지 크게보기 배우 선우용여가 젠슨 황 불륜 소식에 분노했다. / 사진 = 유튜브 채널 '순풍 선우용여'

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배우 선우용여가 젠슨 황 불륜 소식에 분노했다.26일 '순풍 선우용여' 채널에는 "82년간 유명 맛집 다 다녀본 선우용여가 극찬한 인생 최고 맛집 최초 공개"라는 제목의 영상이 게재됐다.선우용여는 남편과 다니던 성북동 길에서 "맨 처음에 운전할 때 나 혼자 운전하고 가봤지"라고 회상했다. 또 "나는 외식을 그때 처음 하니까"라며 "짜장면밖에 먹어 본 적이 없다"고 말했다.이어 "애 낳고 나면은 이제 남편이 소중한 걸 느낀다. 그래서 무조건 애를 낳아야 된다"고 강조했다.특히 디저트 가게에서는 "노인네가 되면 다 건강을 조심해야 된다. 그냥 맛있다고 막 먹어치면은 빨리 간다"고 당부했다.아울러 선우용여는 길상사에 얽힌 백석 시인의 순애보에 "그 옛날에는 한 분 사랑하면 끝까지 사랑했다. 난 그런 게 너무 좋다"며 예찬했다. 법정 스님과의 인연도 언급하며 "나 법정 스님 입적하실 때 여기 왔었다. 새벽 6시에"라고 추억을 되살렸다.앞서 디저트 가게에서 젠슨 황 불륜 이야기가 나오자 선우용여는 "X 같은 XX"라고 쏘아붙였다. 그러면서 "돈만 벌면 이 XX이다. 왜 남자들은 돈만 벌면 바람을 피울까"라고 일갈했다.한편 젠슨 황은 지난 6월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 대학 캠퍼스 커플로 만난 아내와의 러브 스토리를 소개해 화제를 모았다. 그러나 최근 임직원들에게 보낸 메시지에서 "나는 아내에게 불충실했다"며 불륜을 인정했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr