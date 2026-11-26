사진 = '홍이가 기가 막혀' 유튜브 채널 캡처

사진 = '홍이가 기가 막혀' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 29기 영수가 미래의 연인을 만나기 위해 뚜벅이 생활을 청산하기로 결심하고 29기 영자, 33기 현숙과 함께 중고차 매매단지를 방문하며 적극적인 연애관을 드러냈다.'나는솔로' 29기 영자가 운영하는 유튜브 채널 '홍이가 기가 막혀'에서는 '29기 영수, 중고차 사러 갔다가 결국?! (feat. 중카TV)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 29기 영자는 "영수가 드디어 차를 사서 뚜벅이에서 벗어나기로 결심해 의리로 동행하게 됐다"고 운을 뗐다.이에 영수는 "두둑이 현금을 뽑아왔다"며 설레는 마음을 드러냈다. 자동차 구매를 결심한 배경에 대해 영수는 "사실 '나는 솔로' 남자 출연진 중에 차 없는 남자가 몇 명 없지 않나 제가 거의 손에 꼽히는 차 없는 남자의 대명사다"라고 털어놨다.영수는 "그동안 서울에 거주하며 차에 돈을 쓰는 것이 아깝다고 여겼으나 방송 종료 후 1년이 다 돼 가면서 생각이 바뀌었다"고 고백했다. 이어 영수는 "돈 몇천만 원을 아끼자고 할 게 아니라 효용을 생각해야겠더라"며 "앞으로 살 거면 빨리 사자는 생각이 들었다"고 설명했다.영수는 차량을 데이트 용도로 활용하고 싶다는 솔직한 속내도 공개했다.현재 만나는 사람이 있느냐는 영자의 질문에 영수는 "없다"고 솔직히 답했다. 영수는 이어 "미리 저도 연습을 해야 하지 않나 앞으로 누군가를 만날지 모르겠지만 누군가를 만났을 때 그 여자의 행복과 더 다채로운 데이트를 위해서 차가 있었으면 좋겠다는 생각이 문득 들더라"고 말했다.영자는 차를 산다고 여자가 생기는 것도 아니고 차 때문에 여자를 못 만나는 것도 아니라고 현실적인 조언을 건넸다. 그러자 영수는 여자친구가 수원이나 인천 송도처럼 대중교통으로 접근하기 어려운 곳에 사는 경우를 예로 들었다.영수는 야심한 시각에도 연인을 만나러 달려가고 싶다는 로맨틱한 포부를 밝혔다. 영수는 "갑자기 밤 10시, 새벽 1시에 보고 싶으면 택시를 타고 왔다 갔다 하기가 힘들지 않나"라며 차가 있다면 짧게라도 얼굴을 보러 갈 수 있다고 강조했다.영자와 33기 현숙은 새벽 1시에 문득 생각이 나서 보러 가는 것이냐며 열정남이라고 감탄했다. 영수는 이에 대해 "남자 측에서 열정이 있어야 진전이 돼 결혼까지 골인하게 되는 것 같다"고 소신을 전했다. 차를 타고 바로 달려갈 여성이 있느냐는 물음에도 영수는 있었으면 좋겠다며 솔직한 바람을 내비쳤다.영수는 첫 차로 신차가 아닌 중고차를 선택한 현실적인 이유도 덧붙였다. 33기 현숙이 왜 중고차를 보느냐고 궁금해하자 영수는 "운전 실력이 미숙하기 때문에 새 차를 사면 많이 긁을 것 같다"며 웃음을 자아냈다.영수는 "오늘 당장 계약하기보다는 다양한 매물을 둘러보겠다"고 밝히면서 마음에 드는 차량이 나타나면 구매하겠다는 뜻을 전한 뒤 들뜬 발걸음으로 매매단지를 둘러봤다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr