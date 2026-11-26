이미지 크게보기 '데블스 플랜' 정현규가 악플 때문에 칩거까지 했다고 밝혔다. / 사진 = 유튜브 채널 '재재'

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'데블스 플랜' 정현규가 악플 때문에 칩거까지 했다고 밝혔다.25일 '재재' 채널에는 "현규랑 밥 먹으면서 데블스 플랜 얘기"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 정현규는 '환승연애' 출연 당시에 대해 "환승했을 때 진짜 좀 신기했다. 확 뜨니까"라고 돌이켰다. 또 '데블스 플랜' 시즌2에 대해선 "제가 예상했던 거랑 안 맞고 그러면서 제 가치관이나 그런 것들이 약간 뭐 부정당하는 느낌"이라며 속내를 내비쳤다.특히 그는 "무서워서 유튜브에 제 이름을 못 쳤었다"며 자극적인 영상 제목으로 "현규가 사이코패스인 이유"를 예로 들었다. 이에 재재가 "너 근데 사페 검사 해봤니?"라고 묻자 정현규는 "해볼까? 하고 인증해야 되나?"라고 받아쳤다.아울러 정현규는 시즌3를 두고 "공황으로 떨어졌는데도 그 방영되기 전까지도 조금 무서웠다"고 토로했다. 방송이 공개되던 날에는 "불안에 벌벌 떨면서" 낮술까지 마셨다고 고백했다.한편 정현규는 '데블스 플랜' 시즌2 '데스룸' 최종 우승자다. 다만 게임 과정에서 다른 참가자들을 대하는 태도로 도마에 올랐고, 시즌3 '데드 어게인'에서는 지난 17일 공개된 8회에서 공황 증상으로 중도 하차했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr