사진 = 한지민 인스타그램

사진 = 한지민 인스타그램

사진 = 한지민 인스타그램

사진 = 한지민 인스타그램

배우 한지민이 세 번째 청룡영화상 진행을 마친 소감을 전했다.한지민은 최근 자신의 인스타그램에 "세 번째 함께하는 청룡영화상🐉🏆해를 거듭할수록 이 자리의 의미와 소중함을 깊이 느낍니다.올해도 든든한 이제훈 배우님과 청룡영화상을 위해 애써주신 모든 분들께 감사드립니다. 수상하신 분들께 진심으로 축하를 전하며, 올해도 추운 날씨에 현장에서 응원해 주신 팬분들께도 고마운 마음을 전합니다.🫶🏻앞으로도 한국 영화에 많은 사랑 부탁드리며, 모두 따뜻하고 행복한 연말 보내세요💙"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한지민은 파란색과 흰색 꽃으로 채워진 커다란 꽃다발을 품에 안고 미소를 짓고 있다. 단정한 단발머리에 어깨와 쇄골이 드러나는 드레스를 착용해 우아한 미모를 뽐냈다.이어진 사진에서 한지민은 거울 앞에서 한 손을 머리카락 가까이에 가져다 대며 포즈를 취했다. 허리에 청록색 포인트를 더한 체크 패턴의 튜브톱 드레스와 화려한 주얼리가 고급스러운 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 한지민은 반짝이는 장식이 촘촘하게 수놓인 드레스를 입고 청룡영화상 진행 대본을 들어 보였다. 마지막 사진에서 한지민은 꽃 모양 장식이 돋보이는 검은색 레이스 홀터넥 드레스를 착용한 채 양손으로 볼하트를 만들며 사랑스러운 매력을 발산했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "너무너무 사랑해요", "너무 예뻐", "오늘도 너무 예뻐요", "언니가 최고예요", "배우님 너무 예뻐" 등의 댓글을 달았다.한편 1982년생으로 44세인 한지민은 지난 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 제47회 청룡영화상에서 이제훈과 공동 MC로 호흡을 맞췄다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr