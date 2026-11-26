김신영이 '정오의 희망곡'에서 14년 만에 하차한다. / 사진=텐아시아DB

김신영이 '정오의 희망곡'에서 하차 이유를 밝혔다. / 사진=MBC Radio

김신영이 '나 혼자 산다'와 '아는 형님'에서 활약 중이다. / 사진=MBC, JTBC

방송인 김신영이 다양한 예능에서 활약을 이어가고 있는 가운데 14년간 지켜온 라디오 DJ 자리에서 자진 하차한다. 방송 활동을 더욱 확대할 수 있는 시기에 오히려 고정 프로그램을 줄이며 개인 사업에 집중하겠다는 승부수를 던졌다.김신영은 오는 29일 방송을 끝으로 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'(이하 '정오의 희망곡')에서 하차한다. 2012년 10월 DJ를 맡은 지 14년 만이다. 앞서 지난 8월 김신영은 자신이 설립한 회사의 업무를 정비하기 위해 3개월간 휴식기를 갖겠다고 밝혔으나 결국 제작진과 논의 끝에 하차를 결정했다.지난 23일 '정오의 희망곡'을 이끌던 김신영은 방송에서 하차 배경을 직접 설명했다. 당초 3개월이면 회사 업무를 정비할 수 있을 것으로 생각했으나 계획대로 진행되지 않았다는 것. 이어 그는 건강 문제나 TV 방송 활동에 집중하기 위한 하차가 아니라는 점도 강조하며 "또 다른 도전을 위해 DJ를 그만두게 됐다. 앞으로도 '정오의 희망곡'에 변함없는 응원을 부탁드린다"고 밝혔다.김신영은 현재 지식재산권(IP) 회사 '고진감래'를 운영하고 있다. 지난해 7월 방송에서는 특허 7개와 상표 17개를 확보했다고 밝혔으며 올해 2월 JTBC '아는 형님'에서는 자신이 1인 4역을 맡은 숏드라마를 제작 중이라고 전했다. 최근에는 패션 분야로도 사업 영역을 넓혔다. 지난 9월 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서 김신영은 일본 도쿄 시부야로 떠나 직접 리폼한 의류와 신발을 판매하는 팝업스토어를 운영하는 모습을 공개했다.주목할 만한 점은 김신영이 예능인으로서 다시 입지를 넓혀가던 시점에 라디오 하차를 결정했다는 것이다. 2024년 KBS '전국노래자랑'에서 하차했던 김신영은 올해 '아는 형님'의 첫 여성 고정 멤버로 발탁됐다. '나 혼자 산다'에서도 소탈한 일상과 다양한 취미 생활을 공개하며 시청자들의 호응을 얻고 있다.대중의 관심이 높아진 만큼 방송 활동을 더욱 확대할 수도 있었으나 김신영은 오히려 안정적인 수입과 인지도를 확보할 수 있는 장수 프로그램에서 물러나기로 했다. 본업의 비중을 줄이면서까지 사업에 집중하기로 했다는 점에서 새로운 도전에 대한 의지가 읽힌다.최근 예능을 통해 쌓은 친근한 이미지와 호감도는 사업을 확장하는 데도 긍정적으로 작용할 수 있다. 다만 연예인에 대한 호감이 곧 제품 구매나 콘텐츠 소비로 이어지는 것은 아니다. 실제로 지난 9월 방송된 '나 혼자 산다'에서 김신영은 일본 팝업스토어를 찾은 손님들이 기념사진만 찍고 떠나자 "옷은 안 사고 그냥 가시더라"라며 아쉬움을 표하기도 했다.김신영에게 이제는 자신의 인지도를 실질적인 사업 성과로 연결해야 한다는 과제가 주어졌다. 14년간 지켜온 자리를 내려놓을 만큼 사업에 진심인 김신영이 사업가로서도 능력을 인정받을 수 있을지 주목된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr