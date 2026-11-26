이미지 크게보기 여자친구 소원이 화장품 사업 폐업 위기에 처했다. / 사진 = 유튜브 채널 '김소원'

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여자친구 소원이 화장품 사업 폐업 위기에 처했다.26일 '김소원' 채널에는 "음악방송 1위 아이돌 화장품 사장님이 된 이유"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 소원은 "제가 긴급하게 요청을 좀 드렸거든요, 피디 님께. 좀 도와달라"며 자신의 브랜드 사정을 전했다. 그는 "제품력 하나는 너무 좋거든요. 주변 반응도 너무 좋았고. 근데 그거 하나 때문에 그 하나가 무엇이냐, 궁금하시죠? 수량입니다"라고 강조했다.그는 처음 수량을 정하던 때를 떠올리며 "근데 그때 여러분 무슨 바람이 드는 거다"라고 회상했다. 이어 "한 달이라는 시간이 더 걸린다고 하더라. 근데 그럼 그 시간이 나한테는 너무 아까울 것 같은 느낌"라며 "물량에 몰빵한 느낌이었다"라고 인정했다.소원은 준비하던 쿠션을 두고 "총 세 가지 색깔이 출시가 될 예정이었습니다. 원래는"이라며 "이것도 못 나올 거 같다"고 털어놨다. 여기에 "택배사 창고에서 그러니까 이제 그거를 12월 말까지 빼 달라고 한 거다"라며 발등에 불이 떨어진 이유를 설명했다.또 소원은 멤버 신비와 통화하며 "야 폐업하면 100개 줄게, 100개"라고 말했다. 신비가 "아 안 돼. 나 아직 쿠션도 못 받아서 안 돼"라고 하자 소원은 "유튜브 찍고 있는데 지금 거의 울고 있거든"이라고 고백했다.그는 유튜브 알고리즘에 뜬 영상을 두고 "얼마 전에 뭐가 딱 떴는 줄 알아? 망하는 사장은 이렇고 잘 되는 사장은 이렇다. 근데 망하는 사장이 난 거다"라고 밝혔다. CEO가 돼 보니 어떠냐는 제작진에게는 "다신 안 할 것 같아. 시간을 돌린다면"이라며 "저는 진짜 그냥 제가 그냥 모아 놓은 돈으로 하는 건데 그러니까 이게 한계가 좀 있는 거 같다"라고 하소연했다.제작진이 "이제 사람들이 또 그러겠다. 차 벤츠 타는데 자꾸 돈 없다 그런다고"라고 하자 소원은 "야, 이걸 어떻게 설명해?"라며 "돈이 없다라고 하는 게 연예인은 들쑥날쑥하잖아요. 수익이"라고 답했다.그러면서 "저는 진짜 브랜드도 사실 제 미래가 진짜 걱정돼서 시작을 한 거긴 하거다"라며 "그 시간 동안 내가 잘 버티려면 연예계 생활을 계속하려면 다른 쪽에서도 좀 생활이 돼야 내가 이 직업을 계속 끝까지 끌고 갈 수 있으니까"라고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr