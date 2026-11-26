배우 이다희가 수영복 차림으로 여유로운 일상을 공개했다. / 사진=이다희 SNS

배우 이다희가 수영복 차림으로 여유로운 일상을 공개했다. / 사진=이다희 SNS

배우 이다희가 수영복 차림으로 여유로운 일상을 공개했다. 그런 가운데 군살 없는 '뼈말라' 몸매가 이목을 집중시킨다.26일 이다희는 자신의 인스타그램에 휴식을 즐기는 모습이 담긴 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 이다희는 검은색 홀터넥 수영복을 착용한 채 선베드에 누워 여유로운 시간을 보내고 있다. 175cm의 큰 키를 지닌 그는 슈퍼모델 출신다운 긴 팔다리와 가녀린 실루엣으로 눈길을 끌었다.이다희는 머리를 높게 묶고 양손으로 얼굴을 감싸는 등 장난기 어린 포즈를 취했다. 평소 작품과 공식 석상에서 보여준 세련되고 도시적인 이미지와 달리 한층 편안하고 자연스러운 분위기를 자아냈다. 수영을 즐기는 모습도 공개했다. 별다른 액세서리나 화려한 스타일링 없이 검은색 수영복만으로 간결한 휴양지 패션을 완성했다.1985년생으로 만 41세인 이다희는 2002년 슈퍼모델 선발대회를 통해 연예계에 데뷔했다. 이후 배우로 활동 영역을 넓혀 드라마와 영화는 물론 예능에서도 활약해 왔다. 키가 175.2cm로 알려진 그는 데뷔 초 앳되고 앙증맞은 인상이었다면 날이 갈수록 날렵한 비주얼과 세련된 분위기로 눈길을 끌고 있다.올해는 넷플릭스 영화 '남편들'과 예능 '솔로지옥5'를 비롯해 MBN '천하제빵: 베이크 유어 드림', tvN '구기동 프렌즈' 등 다양한 프로그램으로 시청자들과 만났다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr