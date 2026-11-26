사진 = 다현 인스타그램

사진 = 다현 인스타그램

사진 = 다현 인스타그램

사진 = 다현 인스타그램

그룹 트와이스 다현이 외모 비하 악플을 무색하게 하는 근황을 공개했다.다현은 최근 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속 다현은 검은색 후드 집업과 팬츠를 입고 소파에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 목에 건 연두색 헤드폰과 가방에 달린 토끼 인형 키링으로 편안한 캐주얼룩에 귀여운 포인트를 더했다.이어진 사진에서 다현은 양손을 들어 높게 묶은 포니테일을 만지고 있다. 얼굴 양옆으로 자연스럽게 흘러내린 잔머리와 오뚝한 콧날이 청순한 옆모습을 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 다현은 한 손으로 머리카락을 잡은 채 거울 셀카를 찍고 있다. 입술을 살짝 내민 깜찍한 표정과 특유의 뽀얀 피부가 눈길을 끈다.마지막 사진에서 다현은 공항 에스컬레이터에 올라 팔짱을 끼고 포즈를 취했다. 넉넉한 핏의 팬츠에 운동화를 매치한 다현은 고개를 한쪽으로 기울이며 사랑스러운 미소를 지었다.앞서 다현은 지난 9월 트와이스 공식 SNS에 게재된 아이유의 '이 별로부터' 챌린지 영상이 최근 온라인 커뮤니티에서 재조명되면서 때아닌 외모 비하 악플에 시달렸다. 일부 누리꾼들이 다현의 외모가 이전과 달라졌다며 도를 넘은 품평을 이어가자 이를 비판하는 목소리도 나왔다.이런 가운데 해외 일정 참석을 위해 싱가포르로 출국한 다현은 청순하면서도 사랑스러운 미모가 담긴 근황 사진을 공개하며 앞서 불거진 억지 논란을 무색하게 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr